Число пассажиров МЦД достигло 100 миллионов

Общее число пассажиров МЦД за 9,5 месяца их работы достигло в субботу 100 миллионов. Об этом "ВКонтакте" написал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Поток пассажиров после пандемии восстановился на 80 процентов, - отметил глава города. - Продолжаем повышать качество обслуживания на МЦД". На втором диаметре обновлены все поезда, на первом обновят до конца года.

Построено девять новых мини-вокзалов. Самыми популярными станциями стали Тушинская, Савеловская, Царицыно, Одинцово и Белорусский вокзал.