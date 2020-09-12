День танкиста отметят в подмосковном парке "Патриот"

Большую и разнообразную программу ко Дню танкиста и 100-летию отечественного танкостроения, которые в России будут отмечать в воскресенье, 13 сентября, подготовили в подмосковном парке "Патриот".

Праздник начнется в 10:30 на площадке музейного комплекса № 1. Как рассказали корреспонденту "РГ" в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, сценарием, в частности, предусмотрена реконструкция боевого эпизода Великой Отечественной войны. Она включает бои пехоты, авиации и бронированной техники.

Кроме того, на площадке музейного комплекса № 1 организуют мастер-классы по демонтажу и установке гусеницы на танке БТ-5. Там же будут работать пять тематических интерактивных выставок. Об их экспозициях говорят названия - "Средства противотанковой обороны", "Оружие Победы", "Полевой госпиталь", "Связь Победы", "Фототочка".

Любители активного отдыха смогут испытать себя на мини-танкодроме, пострелять из охолощенного оружия и посоревноваться в метании малой саперной лопатки.

На статической площадке с бронетанковой техникой всем желающим предложат осмотреть боевые отделения танков. Кроме того, гостям праздника представят бронетехнику, размещенную на уличной экспозиции Конгрессно-выставочного центра "Патриот".

С 14:30 до 15:30 на парковке перед музейным комплексом № 1 пройдет большой праздничный концерт.