Как отметили День танкиста в единственной в мире танковой армии

День танкиста отметили в 4-й Гвардейской танковой Кантемировской дивизии. Праздничные мероприятия в прямом смысле были яркими и очень интересными.

Сам праздник, по традиции, отмечается во второе воскресенье сентября, то есть, в этом году - завтра, 13 сентября. Но в силу ряда причин, в частности, потому, что личный состав дивизии активно задействован в боевой подготовке, которая ведется на различных полигонах, публично праздник публично решили провести в субботу, 12 сентября.

И праздник состоялся! Редчайший случай, но дивизия открыла двери для всех желающих, и посмотреть было на что, чем и воспользовались жители Наро-Фоминска, на землях которого танковое соединение расквартировано с 1945 года.

Кстати, на минувшей неделе танкисты 4-й Гвардейской танковой Кантемировской дивизии провели боевые стрельбы из Т-34-85.

По информации пресс-службы Западного военного округа, на подмосковном полигоне Алабино экипажи танков отработали загрузку в боевые машины боеприпасов, заряжание, поиск целей, прицеливание и ведение огня на различных дистанциях по мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника. Также экипажи в ходе вождения исторической бронетехники преодолели различные препятствия и выполнили маневрирование на скоростных участках, осуществили сложные повороты и развороты. А уже сегодня эти танки участвовали в реконструкции сражения под Прохоровкой, но уже непосредственно на территории дивизии.

На праздник приехало много именитых гостей. О том, что в Вооруженных силах ему придавалось весомое значение говорит то, что участвовал в торжественных мероприятиях Герой России Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев. Надо отметить, что был он вполне доступен, общался со всеми, кто подходил к нему, и даже не возражал против селфи. Для военачальников такого ранга, увы, сегодня это редкость.

Кантемировская дивизия входит в Западный военный округ и, по сути, является главной ударной силой 1-й Гвардейской танковой армии. Сформирована армия была 30 января 1943 года и со временем стала самым грозным танковым соединением в мире. После окончания Великой Отечественной осталась нести службу на территории Германии в составе ГСВГ, а затем в Западной Группе Войск. После вывода наших войск из Германии армия как-то тихо самоликвидировалась.

Однако 1 февраля 2016 года Министерство обороны России официально сообщило о воссоздании Первой Гвардейской танковой армии, которая была включена в состав Западного военного округа. В нее вошли Кантемировская танковая и Таманская мотострелковая дивизии, а также ряд других соединений и частей ЗВО. Сегодня это единственная танковая армия в мире.

Во время торжественного митинга с трибуны в адрес танкистов говорилось много добрых слов.

Хотелось бы отметить выступление священника отца Сергия. Он напомнил, что 12 сентября Православная Церковь празднует память благоверного великого князя Александра Невского, который считается небесным покровителем Кантемировской дивизии. Что в данный день символично. Отец Сергий высказался немногословно, но очень по-доброму.

Между прочим, отец Серий - настоятель Храма Новомучеников и исповедников Российских, находящегося рядом с дивизией, и только что открывшегося Петропавловского храма в деревне Шапкино Наро-Фоминского района также является помощником командира Кантемировской дивизии по работе с верующими военнослужащими. И это вполне естественно. Он окончил Киевское высшее военное инженерное училище связи в 1985 году и затем 20 лет служил в войсках ПВО страны - в Закавказье и Московском военном округе. Уволился с должности старшего офицера отделения связи ПВО Московского Военного округа. И посвятил себя служению Богу.

После завершения митинга и награждения отличившихся танкистов начался уже настоящий праздник. Были и фигурные катания квадроциклов, и очень красивое выступление молодых казаков, и концерт, и танковый балет. Настоящий балет бронетехники могут проводить только газотурбинные Т-80, и это делают только кантемировцы.

Затем была реконструкция Курской битвы танков. Зрелище - не поддающееся описанию. Прямо на территории дивизии - между жилыми домами и казармами разыгралось огневое сражение. Т-34 сошлись в поединке с немецкой бронетехникой. Гремели взрывы, полыхали пожары. Естественно, победили наши. Над Т-34 взвились красные стяги Победы. Имитацию взрывов и пожаров организовала инженерно-саперная рота 12-го танкового полка, у которой могли бы поучиться профессиональные киношные пиротехники.

Праздник продолжился около полевых кухонь и осмотром раритетной бронетехники, выставленной в рамках начатой на "Армии-2020" ретроспективы 100-летия танкопрома.

Среди раритетов на всех произвела впечатление боевая машина поддержки танков "Гадюка". Это действительно удивительная машина, и мало кто ее видел. Единственный, как выяснилось, экземпляр собрали в конце прошлого века на Челябинском тракторном заводе. Это был упрощенный вариант гораздо более мощной БМПТ-1.

"Гадюка" вооружена двумя автоматическими пушками калибра 30-мм 2А-72 и двенадцатью пусковыми установками для авиационных неуправляемых ракет С-8.

Всем тем, кому удалось побывать на празднике Дня танкиста в Гвардейской Кантемировской дивизии - единственной в мире Первой танковой армии, можно только позавидовать.