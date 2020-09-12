Какие эксклюзивы показали в День танкиста в Кантемировской дивизии

Открыто показали оборудование подводного вождения Т-80. Оно отличается от той, которой пользуются на танках с дизельными двигателями. На дизельных машинах ставят воздуховодную трубу в специальное отверстие в башне. Воздух поступает в дизель через обитаемое отделение танка. А выхлоп идет непосредственно в воду - у дизеля он мощный. Если вода попадает в дизель, то он либо просто "отчихается", либо потом просушится и будет готов к работе.

В машине с газотурбинной установкой ситуация иная. Конечно, турбина по своей мощи может выдуть отработанные газы в воду без проблем. Но если проблема случится, и вода попадет в ГТД, то восстановить движок можно будет только на заводе, его изготовившем, что в условиях войны неприемлемо.

Поэтому в газотурбинных танках Т-80 и всех его модификациях для вождения под водой применяют две трубы. Ни одна из них не ставится в башню. Первая, воздухозаборная, устанавливается в специальное отверстие в той системе, которая обеспечивает подачу воздуха в турбину при движении по земле. Вторая - в специальное отверстие на выхлопе, в самой корме танка.

Системы воздухозабора и выхлопа Т-80. Фото: Сергей Птичкин/ РГ

И такую установку можно было увидеть на Дне танкиста в Кантемировской дивизии.

Не менее удивительно смотрелась самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион". Когда-то это была реинкарнация одной из самых мощных гаубиц Второй мировой войны - советской гаубицы калибра 203 мм. Она не имела имени собственного, но показала свою огневую мощь при прорыве самых защищенных крепостей Кенигсберга и укрепрайонов Берлина.

В 1975 году САУ "Пион", которая была схожа с нашей прославленной гаубицей Великой Отечественной лишь калибром, приняли на вооружение Советской армии. В 1980-е ее значительно модернизировали. "Пион" мог стрелять снарядами с ядерными боеголовками. Дальность стрельбы от 8 до 47 км.

Советская армия ни разу не применяла "Пионы" в бою. Чего не скажешь о бывших наших союзниках по СССР.

"Пион" Кантемировской дивизии. Фото: Сергей Птичкин/ РГ

После подписания Договора о коллективной безопасности все "Пионы", стоявшие на вооружении советских войск в Восточной Европе, были вывезены на территорию России. Но ведь эти САУ имели в своих арсеналах Польша и Чехословакия - у них они и остались. А на территории бывшего СССР САУ 2С7 "Пион" оказались в армиях Грузии и Украины. Насколько известно, Грузия применила "Пионы" во время боевых действий августа 2008 года, правда без всякого успеха. Есть достоверные сведения, что и Украина использует эти мощные артустановки в боевых действиях на востоке своей страны. Правда, опять же без видимых боевых достижений.

Поскольку САУ 2С7 "Пион" выставлялась в Кантемировской дивизии, можно предположить, что в ее арсенале эти грозные пушки стоят и ждут своего часа, хотя, конечно, лучше бы не дождались.

Еще одним эксклюзивом Дня танкиста в 4-й Гвардейской танковой Кантемировской дивизии можно считать открытую укладку боезапаса и ЗИП танка Т-80 в любой его модификации.

Боекомплект и его укладка в башне танка Т-80. Фото: Сергей Птичкин/ РГ

На специально оборудованной площадке были выложены все боеприпасы танка - патроны и снаряды, в том числе, управляемые. Более того, была показана имитация автоматического конвейера и порядок его комплектации. Такого не показывали даже на "Армии-2020". Можно было оценить, каким снарядам при применении танка в бою будет отдано предпочтение, какие сразу зарядят в конвейерный барабан, а какие оставят в боезапасе. Справедливости ради, надо сказать, поскольку имитация башни была плоской, то не весь боекомплект уместился. Но общее представление впечатляло.