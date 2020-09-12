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12.09.2020 11:15
Рубрика: Общество

Оперштаб Москвы: Как следят за здоровьем участников исследования вакцины от коронавируса

Текст: Любовь Проценко
Первые добровольцы, которых отобрали врачи по итогам обследований, уже сделали прививку в рамках исследования вакцины от коронавирусной инфекции. В течение полугода за их здоровьем будут следить специалисты при помощи передовых технологий, а участники смогут выбрать удобный способ коммуникации - через мобильное приложение, по телефону или в формате телемедицинской консультации. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Начиная с момента вакцинации специалисты будут наблюдать за состоянием здоровья участников пострегистрационного исследования. Медработники будут постоянно на связи с добровольцами. По инициативе Министерства здравоохранения РФ было создано специальное мобильное приложение. Каждый может выбрать подходящий формат коммуникации - через приложение, по телефону или с помощью телемедицинских технологий. В случае любых отклонений в самочувствии участник может сообщить об этом врачу. Кроме того, часть участников исследования получат электронные медицинские браслеты, фиксирующие определенные параметры самочувствия: температуру тела, пульс, уровень кислорода в крови, давление и другие. Вся информация о состоянии здоровья автоматически загружается в электронную медкарту пациента", - прокомментировали в Оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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В день вакцинации специалисты помогут добровольцам установить специальное мобильное приложение, простое и удобное в использовании. С его помощью получившие вакцину смогут вносить информацию о состоянии своего здоровья, которая в онлайн-режиме будет передаваться медработникам. В опроснике пользователь выбирает из списка возникшие симптомы и указывает дату их появления, перечисляет другие заболевания или недомогания, возникшие после проведения вакцинации. Также следует указать детальную информацию о приеме медикаментов и прохождению дополнительного лечения.

В первые три дня после прививки с добровольцами по телефону или с помощью телемедицинской конференции будут связываться специалисты, чтобы уточнить самочувствие. Впоследствии они будут регулярно на связи с участником исследования. В случае недомогания доброволец может связаться со специалистом любым удобным способом - через мобильное приложение, посредством телемедицинских технологий или по телефону.

Правительство Москвы и Национальный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России приглашают жителей столицы принять участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины против COVID-19. Приглашаются 40 тысяч человек. Вакцинация проходит бесплатно.

Участником может стать совершеннолетний гражданин РФ с московским полисом ОМС, не болевший ОРВИ за две недели до исследования и не болеющий в момент вакцинации, не перенесший COVID-19 (с отрицательным результатом анализа методом ПЦР (мазок) и отрицательным тестом на антитела IgМ и IgG (кровь из вены)), не контактировавший с заболевшими COVID-19 как минимум за две недели до исследования. Женщинам необходим отрицательный тест на беременность. Для женщин и мужчин возможно участие в случае, если в следующие три месяца не планируется зачатие.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Проведение исследования поможет получить постоянное регистрационное удостоверение и расширить круг возможных получателей вакцины, в том числе охватить возрастную группу 60+. Исследование длится 180 дней.

Вакцина уже успешно прошла две стадии клинических исследований и показала свою безопасность. Она не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих невозможно. У получивших препарат появились антитела, то есть формируется иммунитет, и, что важно, он переносится организмом так же, как обычная прививка.

Подать заявку на участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины против COVID-19 можно на портале mos.ru.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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