Разбившийся в Подмосковье самолет EuroStar летел без разрешения

Следственный комитет начал проверку после крушения легкомоторного самолета EuroStar в Щелковском районе Московской области.

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Разрешения на полет у самолета не было. Он упал в заполненный водой песчаный карьер в Щелково. Находившиеся на борту пилот и пассажир погибли.

- Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России организована доследственная проверка по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Московской области, - сказала Марковская.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.