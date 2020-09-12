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12.09.2020 19:18
Рубрика: Происшествия

Разбившийся в Подмосковье самолет EuroStar летел без разрешения

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет начал проверку после крушения легкомоторного самолета EuroStar в Щелковском районе Московской области.

После крушения легкомоторного самолета под Тамбовом возбуждено дело

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Разрешения на полет у самолета не было. Он упал в заполненный водой песчаный карьер в Щелково. Находившиеся на борту пилот и пассажир погибли.

- Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России организована доследственная проверка по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Московской области, - сказала Марковская.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В регионах Происшествия ЧП Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Авиакатастрофы

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