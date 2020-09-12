Союз архитекторов объявил конкурс на ре-использование Мавзолея Ленина

Союз архитекторов России объявил открытый конкурс концепций на ре-использование Мавзолея Ленина на Красной площади. Объявление об этом размещено на сайте организации.

Одна из базовых идей - сделать Мавзолей Ленина филиалом музея архитектуры на Воздвиженке. В частности, предлагается продемонстрировать все версии сооружения: фанерную, деревянную и гранитную. Впрочем, другие идеи ре-использования будут только приветствоваться.

В конкурсе могут принять участие дизайнеры, художники, архитекторы со всей России и стран СНГ. Заявки принимаются до 19 октября. Лучшие концепции будет представлены 11-13 ноября на архфестивале "Зодчество" в "Гостином дворе".