В Гостином дворе открылась Международная ярмарка современного искусства

В Москве в Гостином дворе открылась 8-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, которая продлится до 13 сентября. Об особенностях формата ярмарки в год пандемии рассказывает основательница и директор Cosmoscow Маргарита Пушкина.

Вы решились открывать международную арт-ярмарку в ситуации фактически закрытых границ, упавших продаж (по оценкам экспертов доходы мировых галерей упали на 70-72 процента, почти треть из них не уверены, что выживут), перехода многих крупных мировых галерей на онлайн-платформы (в частности, проект "Платформа" галереи David Zwirner). Почему вы пошли на эти риски? Не было ли желания, например, перевести Cosmoscow в онлайн?

Маргарита Пушкина: Когда Art Basel второй раз за время пандемии отменил ярмарку офлайн (причем 50-й, юбилейный выпуск!), мы, конечно, еще раз взвесили риски. Но у Art Basel все же другая ситуация: бизнес крупных галерей мирового уровня зависит от американских коллекционеров. Cosmoscow же ориентирована прежде всего на российский арт-рынок. Галереи, которые составляют костяк ярмарки, нас поддержали - ярмарка для них является крайне важным инструментом для продаж и местом встречи с потенциальным покупателем. Поэтому мы решили, что ярмарка должна открыться офлайн, конечно же соблюдая все необходимые меры безопасности.

Но у нас будет параллельно работать и онлайн-платформа Cosmoscow, своего рода цифровой двойник ярмарки. Она дает возможность увидеть работы даже тем, кто не сможет добраться до Москвы в этом году.

Сохранит ли арт-ярмарка международный формат?

Маргарита Пушкина: Безусловно. В Гостином дворе, где проходит Cosmoscow, своих художников представили семь зарубежных галерей. Кроме галерей Peres Projects (Берлин) и Temnikova & Kasela (Эстония), чьи основатели входят в состав Экспертного совета ярмарки, это Emanuel Layr (Вена/Рим), HORS-CADRE (Париж), варшавские галереи Raster Gallery и Dawid Radziszewski и новая галерея Window Project (Тбилиси). Кроме того, наша образовательная программа Cosmoscow Talks традиционно привлечет много международных специалистов, которые подключатся онлайн.

Как, по вашим оценкам, рынок современного искусства в России пережил времена самоизоляции?

Маргарита Пушкина: Я слышала от некоторых галеристов, что продажи продолжались. Как ни странно. Многие говорили, что "время замедления" помогло разобрать архивы, заняться онлайн-платформами в том числе. Ольга Темникова сделала фильм, посвященный одному из художников. Делали вернисажи в zoom. Словом, были сосредоточены на делах, на которые раньше не хватало времени.

Как вы относитесь к предложению галереи pop/off/art музеям провести покупку работ современных художников, чтобы поддержать и художников, и галереи?

Маргарита Пушкина: Это один из инструментов поддержки, которые используют во многих странах мира. Со слов нашего арт-директора ярмарки Саймона Риса, австрийское правительство планирует музейные закупки на 2 млн евро, чтобы поддержать и галереи, и художников. Когда в прошлом году музеем года на Cosmoscow был ММоМА, который отмечал свое 20-летие, Департамент культуры Москвы объявил о закупках произведений актуального искусства у участников ярмарки в коллекцию музея. Мы работаем в этом направлении, но пока идет процесс оформления покупки.

Музей мог выбрать работы?

Маргарита Пушкина: Естественно.

Если молодая галерея хочет участвовать в Cosmoscow, что она для этого должна сделать?

Маргарита Пушкина: Прислать заявку: список авторов, их портфолио и эскиз стендов. Каждая заявка проходит через наш Экспертный совет.

Кроме того, у молодых галерей в этом году появилась возможность участвовать в ярмарке бесплатно благодаря поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. В новой секции "Сделано в Москве" на общем стенде представлено 20 столичных галерей, в том числе молодых. В частности, "Алиса", a-s-t-r-a, Fragment Gallery, InArt Gallery…

Там был интересный принцип отбора художников. Галерист выбирал автора не из своего списка, а из художников другой галереи. Такое сотрудничество укрепляет и взаимный интерес, и солидарность галеристов, даже поддержку друг друга. Это тоже очень важный момент…

… Которому научила галеристов пандемия?

Маргарита Пушкина: Вовсе нет. Во всем мире галеристы проявляют солидарность друг к другу. David Zwirner - глобальная галерея и поддерживает своих младших коллег. Еще два года назад они предложили на Art Basel ввести разную ценовую политику для крупных галерей и галерей среднего уровня. Речь шла не только о профессиональной солидарности, но и человеческой поддержке коллег.

Художником года Cosmoscow стал Павел Отдельнов, который также получил премию "Инновация" в этом году. Институцией года Cosmoscow назван Центр современного искусства "Цикорий" из Железногорска в Курской области. В прошлом году это был ЦСИ "Заря" во Владивостоке. Как происходит выбор институции года?

Маргарита Пушкина: Кроме ярмарки, у нас есть Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow. "Институция года" - одна из программ Фонда. Эксперты в области современного искусства предлагают своих кандидатов. А потом номинантов обсуждает международное жюри. В этом году был выбран ЖЦСИ, который организовала группа молодых и инициативных художников из арт-группы "Цикорий". Они уже дважды в родном Железногорске провели биеннале современного искусства, регулярно устраивают выставки и проводят образовательные программы.

В этом году Фонд Cosmoscow приобретает для Музея современного искусства "Гараж" рукописный альбом-каталог Евгения и Льва Кропивницких и два архива - галереи Navicula Artis (Петербург) и Андрея Александровича Чиркова (Ремизова) с письмами Андрея Синявского. Как выстроена стратегия отношений Фонда Сosmoscow, музеев и ярмарки Cosmoscow?

Маргарита Пушкина: Для нас это не первый опыт - ежегодно мы объявляем "Музей года" и осуществляем закупки в его коллекцию. Это одна из наших традиционных программ Фонда. В прошлом году, когда музеем года был ММоМА, мы подарили ему инсталляцию Ильи Долгова "РИФ". В 2018-м ГМИИ им. А.С.Пушкина показывал на своем стенде у нас коллекцию видеоарта из программы "Пушкинский-21". Наш фонд подарил ГМИИ им. А.С. Пушкина несколько работ Таус Махачевой. Каждый раз музеи выбирают те работы, которые они хотели бы получить в свою коллекцию. А еще раньше, когда музеем года была Третьяковская галерея, мы подарили ей большой блок работ Андрея Кузькина. Потом Третьяковская галерея делала выставку Андрея Кузькина. Таким образом, мы поддерживаем художников, галереи и музеи. Кроме того, коллекционеры понимают, что актуальное искусство может быть интересно музеям.

Что для Вас является критерием эффективности ярмарки? Продажи? Количество участников? Количество зрителей? Или, допустим, также открытие новых художников?

Маргарита Пушкина: Все важно. Как всякая ярмарка, мы создаем инфраструктуру и условия для того, чтобы галерея встретилась со своим коллекционером или с потенциальным покупателем. Могу сказать, что в 2019 году Cosmoscow была включена в глобальный отчет Art Bazel и UBS "The Art Market". Для российской институции это впервые.

Кстати

Cosmoscow вместе с онлайн-галереей Sample и коммуникационным агентством Anna Dyulgerova Communication при поддержке Музея Москвы запустила ярмарку молодого современного искусства blazar. Она проходит параллельно в Музее Москвы на Зубовском бульваре, 2. В ней участвуют не только галереи, но и молодые независимые художники, а также образовательные учреждения. Билеты на Cosmoscow действительны и на blazar.