В Ивановской области в ДТП с автобусом погиб человек

В Ивановской области столкнулись пассажирский автобус и Toyota. ДТП произошло в Кинешемском районе, недалеко от деревни Романово. Сообщение об аварии поступило в ЦУКС регионального главка МЧС в 10:55.

В аварии один человек погиб, четверо получили травмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД по региону Владислава Радостина. По предварительным данным, иномарка выехала на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ.

Погибший - водитель автомобиля Toyota. В момент аварии в автобусе находились девять человек, четверо из них получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в ЦРБ Кинешмы. Детей среди пассажиров не было.

На дороге в районе аварии организовано реверсивное движение. В ликвидации последствий участвовали шесть единиц техники и 19 человек.