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12.09.2020 09:43
Рубрика: Общество

В Москве еще 1143 пациента вылечились от коронавируса

Текст: Любовь Проценко

Еще 1143 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:
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- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1143 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 228 673 человек, - сообщила она.

Отсутствие у человека заболевания после лечения подтверждают специальные исследования. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 09:00 до 19:00.

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