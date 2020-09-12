В Москве стартует Всероссийский фестиваль молодой режиссуры "Артмиграция"

Всероссийский фестиваль молодой режиссуры "Артмиграция 2020" откроет в эту субботу в Москве спектакль "Семью восемь" Самарского академического театра драмы им. М. Горького. Всего в смотре, организованным Союзом театральных деятелей примут участие восемь спектаклей, которые можно будет посмотреть бесплатно, правда, после предварительной регистрации, в Театральном центре СТД РФ "На Страстном", Боярских Палатах СТД РФ и Московском драматическом театре им. А.С. Пушкина.

Как рассказали в пресс-службе фестиваля, с 12 по 20 сентября состоятся показы уникальных региональных спектаклей, поставленных молодыми режиссерами, недавними выпускниками театральных вузов, за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. За восемь лет своего существования "Артмиграция" плотно вошла в культурную жизнь столицы, тем символичнее, что этот популярный театральный смотр молодой режиссуры станет первым посткарантинным театральным фестивалем в Москве.

"Союз театральных деятелей очень серьезно работает с молодыми и для молодых, - сказал ТАСС председатель СТД Александр Калягин. - Мы привозим в Москву спектакли региональных театров, поставленные молодыми режиссерами. Естественно, привозим лучшие, самые интересные".

Он также отметил, что в этом году в афише фестиваля значится сразу несколько спектаклей, созданных в национальных театрах России.

В этом году на конкурс поступило около 100 заявок из различных городов России. Экспертный совет фестиваля "АРТМИГРАЦИЯ" отобрал для основной программы восемь самых интересных и необычных спектаклей, уже получивших заслуженное внимание российских критиков и прессы.

Помимо спектакля режиссера Михаила Лебедева "Семью восемь" в основную программу вошли "Горка" режиссера Ивана Миневцева (Городской драматический театр), "Беруши / Бер, ике, өс... " режиссера Ильсура Казакбаева (Салаватский государственный башкирский драматический театр), "Бал.Бесы" режиссера Туфана Имамутдинова (Казанский государственный театр юного зрителя), "О любви" режиссера Андрея Гончарова (Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка), "Барыня" режиссера Тимура Кулова (Буинский государственный драматический театр), "Фотография, на которой меня нет" режиссера Ивана Пачина (Канский драматический театр) и "Йыван Кырла. Путевка в жизнь" режиссера Степана Пектеева (Марийский национальный театр драмы им. М. Шкетана).

"Получился акцент на современную пьесу - А Житковский, О. Жанайдаров, К. Стешик, Д. Слюсаренко, малые города и национальную тему", - прокомментировал выбор экспертов театральный критик Павел Руднев.

В рамках OFF-программы пройдет показ спектакля из Санкт-Петербурга "Спички" (режиссер Артем Устинов, Театр юных зрителей имени А.А.Брянцева).

Специальным событием фестиваля станет "Итоговый показ Лаборатории 40+" - это результат совместной работы режиссера Дениса Азарова и ведущих артистов из региональных театров России, которые служат в родных театрах более 15-20 лет. Участники проекта обратятся к бекстейджу театральной жизни - к теневому, закулисному опыту состоявшихся актеров и актрис. Каждый монолог - это личная история автора, за которой очень трудно спрятаться: перед зрителем лишь микрофон и актер со своими размышлениями.

"Артмиграция" - не только фестиваль, но и форум, на котором молодые люди разных театральных профессий могут обсудить новые проекты и "болевые точки" современного театра. Их ждут лекции и мастер-классы от ведущих российских деятелей театра, а также тренинги и практикумы, экскурсии и встречи с мастерами.

Узнать больше о фестивалях-участниках и зарегистрироваться на показы можно на официальном сайте фестиваля.

Справка "РГ"

Всероссийского фестиваля молодой режиссуры "Артмиграция" начал свою историю осенью 2013 года, когда по инициативе Союза театральных деятелей России впервые в столицу были привезены спектакли молодых режиссеров, работающих за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

Основной целью фестиваля является развитие профессиональной мобильности среди молодежи, продвижение новых творческих подходов к театральной практике, создание условий для театрального риска и эксперимента. Ранее участниками фестиваля становились хорошо известные сегодня режиссеры: Данил Чащин, Сергей Чехов, Кирилл Вытоптов, Талгат Баталов, Борис Павлович, Евгений Маленчев и другие. Многие спектакли, участвовавшие в фестивале "Артмиграция", становились номинантами Российской Национальной театральной Премии "Золотая Маска".