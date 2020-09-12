Названа стоимость самых дорогих поездок по России

Стала известна стоимость самых дорогих авиа- и железнодорожных билетов в России.

На первом месте по дороговизне оказался авиаперелет из Хабаровска до Москвы и обратно: цена достигла 227,4 тысячи рублей.

За ним следуют авиабилеты Москва - Владивосток - Москва. Они стоили 217,3 тысячи рублей. На третьем месте - полет из российской столицы в Анадырь и обратно - 204,5 тысячи рублей.

"Самой дорогой поездкой на поезде стал маршрут Москва - Хабаровск, билет на поезд в вагоне класса люкс обошелся пассажиру в 44 тысячи рублей", - приводит данные аналитиков сервиса OneTwoTrip RT.

Недешевыми оказались и железнодорожные билеты из Красноярска до Москвы - 37,1 тысячи, а также из Москвы в Санкт-Петербург - 28,5 тысячи рублей.