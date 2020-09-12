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12.09.2020 05:40
Рубрика: Происшествия

Паводок подтопил участки в 12 населенных пунктах Хабаровского края

Текст: Юлия Гарднер

Сегодня утром уровень Амура у Хабаровска достиг 522 сантиметров при отметке опасного явления - 600. У Комсомольска прирост уровня составил 14 сантиметров (4,81 метра). Из-за подъема воды приусадебные территории и участки дорог подтоплены в 12 населенных пунктах края.

"В зоне паводка находятся 1651 участок (придомовые, дачные и земельные). Отмечается выход воды на 17 участках внутрипоселковых дорог и дорог местного значения", - сообщает ГУ МЧС по региону.

В Хабаровске ввели режим ЧС из-за угрозы паводка

Вода зашла на дачные участки в поселках Сергеевка, Новотроицкое, селах Бычиха, Корсаково-2 под Хабаровском.

В самом городе из-за разлива реки стало подтапливать приусадебные территории и два участка внутренних дорог на прибрежной полосе. Вода по-прежнему хозяйничает на 1483 дачах островов Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный.

Участки автомобильных и внутрипоселковых дорог подтоплены в Нанайском, Комсомольском, Вяземском, Амурском, имени Лазо районах.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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