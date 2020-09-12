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12.09.2020 08:54
Рубрика: Экономика

Три логистических проекта запустили в рамках ТОР "Хабаровск"

Текст: Юлия Гарднер

В индустриальном парке "Авангард", который входит в состав ТОР "Хабаровск" запустили три логистических проекта: "Логистерра", "СВ" и "Хладокомбинат Хабаровский". На их территории разместятся складские помещения и холодильники площадью более 30 тысяч "квадратов".

Двадцать первая ТОР заработала на Дальнем Востоке

Благодаря их запуску в крае появится 230 рабочих мест. Инвесторвы вложили в проекты 1,16 миллиарда рублей.

- Современные логистические проекты нужны Дальнему Востоку, они помогают развивать территорию за счет эффективной организации грузопотоков и возникновения новых межрегиональных связей между бизнесом, - цитирует РИА Новости гендиректора Корпорации развития Дальнего Востока Дмитрия Тетенькина.

Всего у ТОР "Хабаровск" 37 резидентов с инвестпроектами на общую сумму свыше 20,5 миллиарда рублей. Реализовано 19 из них, создано более тысячи рабочих мест.

В регионах Экономика Финансы Инвестиции Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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