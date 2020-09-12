В Бурятии объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Бурятии. По данным республиканского гидрометеоцентра, 13-14 сентября в большинстве районах региона пройдут сильные дожди, грозы, в горах юго-запада и южного Прибайкалья - со снегом.

Температура воздуха опустится на восемь и более градусов, скорость ветра будет достигать 20 метров в секунду.

"Главное управление МЧС России по Республике Бурятия рекомендует жителям соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными", - сообщает ведомство.

Людям в том числе советуют отказаться от турпоходов, не купаться в водоемах.