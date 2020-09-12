"Тамбов" обыграл "Уфу" в матче седьмого тура РПЛ

В матче седьмого тура чемпионата России по футболу "Тамбов" переиграл "Уфу" со счетом 2:0.

Встреча прошла в Саранске, где "Тамбов" проводит домашние встречи в то время, как проходит реконструкция стадиона в Тамбове. В первом тайме у хозяев отличился Алексей Грицаенко, а после перерыва окончательный результат установил Михаил Костюков.

За день до матча в аэропорту города Саранска "Уфа" провела несколько часов из-за того, что у встречающего водителя автобуса не было справки о том, что он не болен коронавирусом. Главный тренер уфимцев Вадим Евсеев был крайне недоволен этим фактом.

На счету "Тамбова" стало семь очков, уфимцы набрали пять.