В Гидрометцентре предупредили о заморозках и снеге

Сухая и ясная погода при холодном северном ветре станет причиной формирования заморозков на юге европейской территории России. А в Сибири и на Дальнем Востоке в отдельных районах уже возможен первый снег.

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, небольшие заморозки с ночной температурой до минус одного градуса ожидаются в ближайшие ночи в Ульяновской, Воронежской областях, а также в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, в Алтайском крае и Республике Алтай (где по ночам до минус двух градусов), в центральных, южных районах Красноярского края, Тыве, Хакасии (до минус трех). На юге Камчатки температура ночью может опускаться до минус пяти градусов. В ночь на 13 сентября в Омской области также до минус пяти градусов. 13-14 сентября в Башкортостане до минус двух градусов.

В понедельник в западных, центральных, южных и верхнеленских районах Иркутской области ожидаются сильные и очень сильные, продолжительные дожди, в горных районах с мокрым снегом, усиление западного ветра до 15-18 метров в секунду. 13-14 сентября на большей части Бурятии пройдет сильный дождь, прогремит гроза, в горах ожидается мокрый снег. Установится даже временный снежный покров, а температура опустится на восемь и более градусов.

В столичный регион в выходные ненадолго заглянет "бабье лето". Температура в воскресенье может повыситься до + 20 градусов, но при этом не исключены дожди. Но ночи прохладные: +8+10 градусов. В отдельные дни на следующей неделе в Москве и области температура будет повышаться до плюс 18 градусов, но к концу недели днем уже будет от 9 до 14 тепла. И кратковременные дожди практически каждый день. Отрицательных температур синоптики в столичном регионе пока не прогнозируют.

В Архангельской области и Карелии в выходные сильные дожди. Но температура выше нормы на пару градусов. Днем до плюс 15-18 градусов. На юге пока жарко - днем до +30, но ветрено, особенно в Крыму и в Новороссийске. Температура воды пока тоже высокая- плюс 23 градуса у берегов Крыма и до плюс 26 на побережье Краснодарского края.