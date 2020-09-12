В Татарстане реализовали масштабный проект по укреплению берегов

В 2020 году завершается реализация восьмилетней федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса РФ". В Татарстане, где располагается четыре водохранилища, в рамках ФЦП удалось не просто решить ряд экологических проблем, но и преобразить Казань и Свияжск.

Предварительные итоги масштабной работы подвели в Министерстве экологии и природных ресурсов РТ.

Вода, безусловно, является одним из главных богатств республики. Представить ее без Волги, Камы и других многочисленных рек и озер просто невозможно. Однако за эту красоту в буквальном смысле приходится дорого платить. По данным Минэкологии, абразионные процессы и оползни, которым подвержено почти 230 километров береговой линии Куйбышевского водохранилища ежегодно приносят Татарстану ущерб более 2 миллиардов рублей. Под угрозой оказываются населенные пункты.

Выход один - укреплять берега, строить защитные инженерные системы. Все это было предусмотрено в федеральной целевой программе, "Развитие водохозяйственного комплекса РФ", которая начала действовать в 2012 году. Для Казани, готовившейся на тот момент принять XXVII Всемирную летнюю Универсиаду, новая ФЦП пришлась как нельзя кстати.

В ее рамках были реконструированы Кремлевская и Федосеевская наборежные, укреплен берег реки Казанки общей протяженностью 3,8 километров. На это ушло 1,1 миллиарда рублей, в том числе 600 миллионов из федерального бюджета. А для укрепления правого берега Казанки длинной 2,9 километров у футбольного стадиона "Казань-Арена" потребовалось 530 миллионов рублей. Здесь федеральные вливания составили 286 миллионов рублей.

Немыслимо было бы без ФЦП и возрождение острова Свияжска - одной из туристических жемчужин Татарстана. В далеком 1957 году в результате создания Куйбышевского водохранилища он пережил экологическую катастрофу. Под водой оказалась часть населенного пункта. И с каждым годом река продолжала "съедать" сушу. Глава Свияжского сельского поселения Владимир Костюнин вспоминает, что главным индикатором была тропика вдоль берега, которая становилась все уже и уже.

- У нас и так небольшая площадь всего 62 гектара, - говорит он. - И я переживал, что Свияжск постепенно смоет.

Но, к счастью, федеральная программа позволила выстроить вокруг острова армированный пояс протяженностью 2,7 километров. На эти работы было выделено 286,3 миллионов рублей. Из них 154,6 миллиона - федеральные средства.

Как отмечает директор музея-заповедника "Остров-град Свияжск" Артем Силкин, укрепление берега помогло сохранить уникальный археологический слой. Подобный в России есть только в Великом Новгороде. Поскольку грунт здесь влажный, процессы окисления в нем замедляются, и артефакты из дерева, кожи, кости, оказавшиеся в толще земли, почти не портятся.

Кроме того, берегоукрепительные работы позволили построить в Свияжске причальную стенку.

- Раньше суда причаливали к обваливающемуся берегу, сбрасывали лесенку, и люди были вынуждены карабкаться по ней, - вспоминает Артем Силкин. - Сейчас сюда могут подходить не только местные метеоры, но и 2-х, 3-х, 4-х палубные круизные теплоходы. В прошлом году Свияжск принял более 120 судов. Все это способствует развитию туризма.

Хотя ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса РФ" должна, вот-вот, завершится, в Татарстане надеются на ее продолжение. По словам заместителя министра экологии РТ Егора Тарновского этот вопрос прорабатывается с Федеральным агентством водных ресурсов.

И в республике уже взялись за новые масштабные проекты в рамках ФЦП. Например, здесь приступили к реконструкции ограждающей дамбы на левом берегу Камы протяженностью 2,1 километра. Работы оцениваются в 900 миллионов рублей. Почти половину из них готова оплатить республика.