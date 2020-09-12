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12.09.2020 21:33
Рубрика: Общество

В Татарстане стоки в Волгу будут очищать по новым технологиям

Текст: Олег Корякин (Казань)
В поселке Васильево Зеленодольского района РТ в октябре 2020 года запустят биологическое очистное сооружение (БОС) мощностью 12 тысяч кубических метров в сутки. Корреспондент "РГ" побывал на этом сооружении.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

В 2018 году был утвержден федеральный проект "Оздоровление Волги" в рамках нацпроекта "Экология". Как поясняет советник директора ФГБУ "Центр развития водно-хозяйственного комплекса" Ярослав Вольпин, он включает в себя, в том числе, и минимизацию экологического ущерба реке.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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- Понятно, что антропогенная нагрузка на Волгу очень большая, - говорит он. - Еще с давних времен на ее берегах строили большое количество населенных пунктов. И они продолжают разрастаться.

В Татарстане к реализации проекта приступили в 2019 году. По словам начальника отдела коммунального хозяйства и оперативной работы Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Шамиля Файзетдинова, в республике поставили цель до 2024 года уменьшить объем загрязненных сточных вод, сбрасываемых в реку с 90 миллионов кубических метров до шестидесяти. Всего планируют построить и реконструировать 22 очистных сооружения в бассейне Волги. На эти цели предусмотрено выделить 10 миллиардов рублей. Из них 81 процент софинансируется из федерального бюджета.

В 2019 году завершили работу на семи объектах. В 2020 году еще на пяти.

- Один их значимых объектов - БОС в поселке городского типа Васильево, - говорит Шамиль Файзетдинов. - Он предназначен для приема стоков комплекса "Салават Купере", это динамично развивающийся жилой массив с перспективной застройкой на границах Казани и Зеленодольского муниципального района, в котором проживает около 35 тысяч человек. Кроме того сюда поступают стоки из Васильево и близлежащих населенных пунктов.

Проектная мощность очистного сооружения составляет 12 кубических метров в сутки. В перспективе ее увеличат до 32 тысяч кубометров. Строительство осуществляется в два этапа. Первый пусковой комплекс стоимостью 470 миллионов рублей возводится за счет средств республики. Второй, цена которого 176 миллионов рублей, реализуется с привлечением федеральных средств.

Фото: Олег Корякин/РГ
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Сейчас работы выполнены на 97 процентов, объект запустят в октябре 2020 года. Очищать стоки здесь будут с применением эффективных технологий, отвечающих современным требованиям.

Как уточняет прораб подрядной строительной организации Алексей Прокофьев, вода будет проходить пять стадий очистки - от механической и биологической, до облучения ультрафиолетом.

- На последнем этапе уничтожаются все бактерии, после чего происходит сброс в Волгу, - говорит он. - То есть, она практически дистиллированная получается. Требования сейчас к канализационной воде очень жесткие.

Также БОС оборудован датчиками наблюдения за качеством воды, вся информация о ней будет поступать в центр мониторинга.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан

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