В Татарстане волонтеры очистили берег и дно Изумрудного озера

На Изумрудном озере в Зеленодольском районе РТ провели экологическую акцию.

Несколько десятков волонтеров собрались 12 сентября на берегу Изумрудного озера - популярного места отдыха казанцев. Сред них были участники молодежного движения РТ "Будет чисто" и члены подводного научно-исследовательского отряда имени Алексея Леонова Русского географического общества.

Поводом для встречи стал эко-марафон, который проходит сейчас по всей стране в рамках федеральной целевой программы "Вода России". Убираются здесь ребята не в первый раз, так что действуют быстро и слажено.

"Пешеходы", так подводники в шутку называют тех, кто очищает берег, разбредаются вдоль озера с мешками. Собранный мусор сортируется: пластик - в синие пакеты, стекло - в зеленые, все остальное - в белые.

Аквалангисты тем временем надевают свое снаряжение и также, прихватив мешки, погружаются в воду.

- Очищать подводную часть водоемов мы начали в 2007 году, - рассказывает дайвер Максим Астахов, - И с каждым годом количество объектов у нас увеличивается. Раньше это было только Глубокое озеро. Сейчас около пятнадцати озер и рек. Чаще всего достаем со дна пластиковые бутылки, пакеты, одноразовую посуду. Чем популярней место, тем больше мусора. Но в целом тенденция такая, что под водой становится все чище и чище. И у людей экологическая культура повысилась, и инфраструктура береговой зоны становится лучше - контейнеры ставят.

Руководитель молодежного движения "Будет чисто" Дилара Сатикова также замечает, что мусора на берегах год от года все меньше.

- Это с одной стороны говорит о том, что люди мусорят меньше, с другой, означает, что эко-активистов стало больше, - считает она. - За пять лет существования нашей организации в нее вступили 8335 человек. В основном это школьники средних классов, студентов, но есть и "серебряные волонтеры". Мы много работаем с районами, стараемся, чтобы такие акции проходили в каждом уголке Татарстана. Придумываем различные форматы, чтобы мотивировать ребят. Например, устраиваем квесты. Главное здесь понять, что не нужно далеко ездить, чтобы помочь природе. Ты вышел погулять во двор или в парк и, значит, твоя помощь нужна именно здесь.

В свою очередь советник директора ФГБУ "Центр развития водно-хозяйственного комплекса" Ярослав Вольпин подчеркивает, что национальный проект "Экология" (в состав которого входит программа "Вода России") не сводится только к строительству очистных сооружений и укреплению берегов.

- Это еще и большая работа с волонтерами, - говорит он. - Практически каждый житель страны может внести свой вклад в эту программу. В прошлом году в подобных уборках приняли участие более 934 тысяч человек по всей России.

Что касается Татарстана, то здесь в 2019 году состоялось четыре тысячи акций на 651 водном объекте. Было очищено 996 километров береговой линии.