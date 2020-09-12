В Удмуртии после гибели детей при обрушении дома завели дело

В удмуртском Сарапуле после гибели под завалами дома двух детей возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК России "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
Трагедия произошла в субботу днем в бараке по улице Амурской. Трое подростков находились в заброшенном доме в момент, когда обрушилось межэтажное перекрытие дома. Двое мальчиков 13 и 14 лет погибли, третий не пострадал.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Осматривается место, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы, уточнили в республиканском СК.
Проверку начала прокуратура Удмуртии.
- Будет проверена полнота осуществления контроля со стороны администрации Сарапула за исполнением работ по сносу расселенных аварийных работ, - сообщили в ведомстве.