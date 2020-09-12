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12.09.2020 18:30
Рубрика: Происшествия

В Удмуртии после гибели детей при обрушении дома завели дело

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В удмуртском Сарапуле после гибели под завалами дома двух детей возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК России "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Трагедия произошла в субботу днем в бараке по улице Амурской. Трое подростков находились в заброшенном доме в момент, когда обрушилось межэтажное перекрытие дома. Двое мальчиков 13 и 14 лет погибли, третий не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Осматривается место, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы, уточнили в республиканском СК.

Проверку начала прокуратура Удмуртии.

- Будет проверена полнота осуществления контроля со стороны администрации Сарапула за исполнением работ по сносу расселенных аварийных работ, - сообщили в ведомстве.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия

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