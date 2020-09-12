В Уфе задержали подозреваемого в краже банкомата с 2,6 млн рублей

Полиция Уфы раскрыла кражу банкомата с деньгами, совершенное в июле из уфимского супермаркета по улице Ахметова. О задержании подозреваемого, 27-летнего жителя Аургазинского района, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

По данным ведомства, преступник тщательно подготовился к преступлению. Он обмотал терминал пленкой и выкатил его из супермаркета, изображая технического работника финансового учреждения. Также оперативники выяснили, что мужчина, погрузив банкомат в грузовик, повез его в арендованный гараж, по пути трижды меняя транспорт и водителей. Там, в гараже, банкомат был распилен. Внутри в этот момент находилось около 2,6 миллиона рублей.

Несмотря на все ухищрения преступника, полиция вышла на его след. Но при задержании стражам порядка и бойцам спецназа пришлось вытаскивать подозреваемого из люка Mercedes S350, так как мужчина заперся в иномарке и отказывался выходить. Сейчас он дает признательные показания.

Задержанный сообщил, что после кражи банкомата он съездил на море, а затем купил иномарку, но якобы деньги на нее он собрал еще до совершения преступления. Действительно ли это было так, выяснит следствие, пока автомобиль изъят.

- Уголовное дело возбуждено по факту кражи в особо крупном размере. Подозреваемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ.