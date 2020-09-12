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12.09.2020 10:38
Рубрика: Общество

В Красноярске скончался известный архитектор Арэг Демирханов

Текст: Алексей Бондарев (Красноярск)
Арэг Демирханов. Фото: Фред Гринберг/РИА Новости Арэг Демирханов. Фото: Фред Гринберг/РИА Новости
Арэг Демирханов. Фото: Фред Гринберг/РИА Новости

В Красноярске на 89-м году жизни умер член-корреспондент Российской академии художеств и Российской академии архитектуры и строительных наук, почетный гражданин Красноярского края Арэг Демирханов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Ушел из жизни один из творцов современного Красноярска. За полвека активной работы Арэг Демирханов спроектировал множество зданий, которые стали узнаваемыми символами краевой столицы", - говорят в правительстве.

Демирханов родился в Новосибирске. В Красноярске жил с 1964 года. Он проектировал такие знаковые для города объекты, как площади 350-летия Красноярска со зданием городской администрации и гостиницей "Красноярск", Мемориал Победы и площадь Мира ("Стрелка") с концертным залом и филиалом Центрального музея Ленина.

Внук архитектора сообщил в сетях, что его дед скончался после продолжительной болезни. По неофициальной информации, это осложнения после коронавируса.

О месте и времени прощания с самым известным красноярским архитектором пока не сообщается.

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