В Красноярске скончался известный архитектор Арэг Демирханов

В Красноярске на 89-м году жизни умер член-корреспондент Российской академии художеств и Российской академии архитектуры и строительных наук, почетный гражданин Красноярского края Арэг Демирханов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Ушел из жизни один из творцов современного Красноярска. За полвека активной работы Арэг Демирханов спроектировал множество зданий, которые стали узнаваемыми символами краевой столицы", - говорят в правительстве.

Демирханов родился в Новосибирске. В Красноярске жил с 1964 года. Он проектировал такие знаковые для города объекты, как площади 350-летия Красноярска со зданием городской администрации и гостиницей "Красноярск", Мемориал Победы и площадь Мира ("Стрелка") с концертным залом и филиалом Центрального музея Ленина.

Внук архитектора сообщил в сетях, что его дед скончался после продолжительной болезни. По неофициальной информации, это осложнения после коронавируса.

О месте и времени прощания с самым известным красноярским архитектором пока не сообщается.