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12.09.2020 15:12
Рубрика: Общество

Петергоф отметил свое 315-летие

Текст: Евгений Малышев (Санкт-Петербург)
В Петергофе отметили 315-летие со дня основания города.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

13 сентября 1705 года Петр I впервые упомянул в своем походном дневнике о посещении на шняве "Мункер" небольшой мызы, расположенной на берегу Финского залива неподалеку от новой столицы.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
Заповедник "Петергоф" откроет парадные залы Большого дворца

С этого дня всемирно известный парковый ансамбль с великолепными фонтанами ведет свою летописную историю. 315-летие в Петергофе отметили на день раньше календарной даты торжественным пуском Большого каскада, фейерверком, а также открытием отреставрированного памятника первому российскому императору и залов Большого петергофского дворца.

Собственно, архитектурная история Петергофа началась в 1714 году закладкой дворца "Монплезир". А уже спустя девять лет, в 1723 году, роскошная императорская резиденция была продемонстрирована европейским послам и с тех пор является одним из самых известных дворцово-парковых комплексов.

Торжества начались с открытия конного памятника Петру I в парке "Александрия". Скульптура была преподнесена французским скульптором Жаном-Франсуа Деньером императору Николаю I, который пожелал, чтобы памятник кумира был виден его наследникам из окна классной комнаты. Во время Великой Отечественной войны скульптура отправилась в эвакуацию в числе 17 процентов единиц хранения - вывезти удалось не так много. Из эвакуации памятник возвратился без утраченного постамента, и только спустя 75 лет монумент обрел свой исторический облик.

Генеральный директор ГМЗ "Петергоф" Елена Кальницкая отметила, что возвращение памятника стало одним из первых шагов к празднованию 350-летнего юбилея Петра I, который будет отмечаться в 2022 году. Реставрация скульптуры проходила под руководством директора Царскосельской янтарной мастерской Бориса Игдалова. А утраченный постамент воссоздан, как оригинальный, из итальянского мрамора.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Праздничным пуском фонтанов под фейерверк отметят 315-летие Петергофа

Немного позже торжества продолжились запуском Большого каскада, а легендарный "Самсон" впервые в сезоне торжественно забил прилюдно: до этого его только дважды запускали в пустом из-за пандемии парке - в День Победы и в день рождения императора Петра. Также праздник ознаменовался открытием парадных залов Большого петергофского дворца и музеев "Особая кладовая" и "Церковный корпус", которые до сегодняшнего дня в течение полугода были недоступны для посещения.

Сложная эпидемиологическая ситуация нанесла ущерб музею-заповеднику. По оценке Елены Кальницкой, вместо прошлогодних шести миллионов посетителей в Петергофе побывало не более 800 тысяч. Из них 200 тысяч - это льготники с правом бесплатного посещения. "Материальные проблемы огромны", - подчеркнула гендиректор ГМЗ "Петергоф". Добавил хлопот и недавний ураган, который повалил 39 деревьев в петергофских парках. Также пока в полной мере не возобновилась классическая музейная работа: экскурсии в Большом дворце проводятся для групп, состав которых не превышает пяти человек, таковы противоэпидемиологические требования. Сократился маршрут по залам дворца, но теперь в конце маршрута посетителям демонстрируют специально созданный 12-минутный фильм про Петергоф.

Билеты в Большой дворец начали продаваться неделю назад и к этому моменту раскуплены на две недели вперед.

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