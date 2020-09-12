Праздничным пуском фонтанов под фейерверк отметят 315-летие Петергофа

Праздничный пуск главной композиции фонтанов Нижнего парка Петергофа под залпы фейерверка ожидается в честь 315-летия с момента первого летописного упоминания этого города.

"В субботу, 12 сентября, будет дан торжественный пуск Большого каскада и фонтана "Самсон". Начало в полдень. В этот же день после шестимесячного карантина для посетителей откроются парадные залы Большого петергофского дворца, а также музеи "Особая кладовая" и "Церковный корпус". С полудня и до 15 часов на аллеях Нижнего парка можно будет послушать классическую музыку в исполнении духового оркестра", - со ссылкой на государственный музей-заповедник пишет РИА Новости.

Большой каскад - самое грандиозное сооружение фонтанного ансамбля в Петергофе, его декоративное убранство включает 225 скульптур. Ранее для гостей открыли Нижний парк с фонтанами, а также парки Александрия и Ораниенбаума.

Добавим, что впервые запись о Петергофе появилась в походном журнале Петра I 13 сентября 1705 года, когда на пути из Кронштадта в Петербург судно "Мункер" причалило к небольшой мызе на южном берегу Финского залива.