На Кубани похитители бизнесмена продержали его в подвале три дня

В Динском районе Красанодарского края был похищен 70-летний глава крестьянского хозяйства, проживающий в станице Ладожской Усть-Лабинского района. Об этом сообщает KP.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Нападение произошло утром на трассе около кафе. Когда именно случился инцидент, не уточняется. По словам очевидцев, к заведению общественного питания подъехал полностью затонированный автомобиль BMW X5 с местными номерами. Из иномарки выбежали три человека, силой затащили предпринимателя в машину и уехали в неизвестном направлении.

Сотрудники кафе вызвали полицию. Предполагаемых налетчиков задержали.

Выяснилось, что бизнесмена увезли в поселок Новоберезанский Кореновского района, где на протяжении трех дней держали в подвале частного дома, требуя вернуть полмиллиона рублей.

Были задержаны трое жителей Тбилисского района и один - из Кореновского. Среди подозреваемых 42-летний ранее судимый за кражу мужчина, его 39-летний знакомый, который не привлекался за нарушение закона, и 31-летний молодой человек, отбывавший срок за разбой. Вместе с ними, по некоторым данным, участвовал и 44-летний злоумышленник, на счету которого грабеж, кража, побои и хранение наркотиков.

Сейчас уточняется, кто и какую роль выполнял. Расследованием дела занимается СК.