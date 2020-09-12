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12.09.2020 05:00
Рубрика: Общество

Пандемия не помешает поймать на Волге самую большую рыбу

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
В Астрахани продолжается знаменитый рыбацкий фестиваль "Вобла". Сегодня будут известны имена самых удачливых рыбаков - победителей. В этом году фестиваль проходит по новым правилам. Из-за пандемии около 400 рыбаков распределили на группы до 50 человек. Ловить можно в полутора метрах друг от друга. Ну а победителем, как всегда, станет счастливчик, поймавший самую большую рыбу.
Фото: Максим Коротченко Фото: Максим Коротченко
Фото: Максим Коротченко

Накануне завершился первый этап фестиваля - отборочные туры. Они начались неделю назад - в семь часов утра без зрителей и торжественных речей, но с "клевой" погодой.

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- Карась! Смотрите: первый зачетный карась! - с азартом вскакивает с наблюдательной скамейки организатор фестиваля Игорь Беляков. Сам - заядлый рыбак он не скрывает радости, что фестиваль состоялся. Турнир, который еще 23 года назад открыли звездные рыбаки: Василий Песков и Юрий Никулин, ни разу не отменялся. Но из-за карантина весной под запрет в Астрахани попала вся рыбалка.

- А мне в таком формате даже больше нравится: на рыбаков хоть можно посмотреть без суеты, - смеется Игорь. - Раньше мы стремились собрать на фестиваль как можно больше людей, а теперь - как можно меньше. Официально вход на набережную не закрыт, но кто придет так рано?

-Какая сейчас рыба идет? - интересуюсь у Игоря.

-Да вся! - Игорь снова вскакивает - уже с видеокамерой: у одного из участников, кажется крупный улов. Леска спиннинга Максима Быченкова напряглась, как струна, пара секунд - и в толще воды появляется во весь рост, плавно двигая хвостом, клюнувший на жмых красавец-сом.

Когда трофей оказывается на берегу члены жюри измеряют добычу линейкой.

- Эх, 51 сантиметр - незачет, - с сожалением резюмирует Игорь, - засчитывается только 60-сантиметровый. У нас все по правилам рыболовства: для рыбы установлен минимально-допустимый размер: для воблы - 17 сантиметров, щуки - 33, судака - 37, сазана - 40. Если поймал меньше - отпусти. А на тарашку, окуня, карася и сапу ограничений нет, в зачет идет вся.

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Максим выпускает сома в Волгу и турнир продолжается. В тот день большую рыбу никто не поймал. Но впереди было еще много время. Почти целая неделя. Каждое утро с 6:30 до 8:00 на набережную Волги рядом с Дворцом Бракосочетания приходили участники отборочного тура. Рыбалка длилась час. Потом - замер улова. Для него можно было представить только одну рыбину. За первые три дня в финал вышли 36 человек. По итогам каждой рыбалки жюри должно было отобрать не менее пяти финалистов.

Сегодня все они "сразятся" вновь. "По итогам финала определяются по три призовых места в двух возрастных категориях", информирует официальный сайт фестиваля. Первая категория - дети до 14 лет. Вторая категория - взрослые 14+. Есть и дополнительные призы. "Женщине - рыбачке", поймавшей самую крупную рыбу. И "Вобла 2020" - за самую большую воблу. А все остальные финалисты получат поощрительные призы.

Ежегодно астраханский фестиваль "Вобла" собирает почти 500 участников из Волгограда, Элисты, Москвы, Санкт-Петербурга, Воркуты, Ухты, Читы и других городов. Победителем пятого фестиваля стал гражданин Ирана. А участницей 15-го - певица-астраханка Надежда Бабкина, она сделал почетный заброс и поймала воблу.

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