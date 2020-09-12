“Ротор” расторг контракт с бывшим спартаковцем Ананидзе

Волгоградский "Ротор" расторг контракт с полузащитником Жано Ананидзе по соглашению сторон без дополнительных выплат, сообщает пресс-служба спортивного клуба.

Известный по выступлениям за московский "Спартак" футболист не провел за волгоградскую команду ни одного матча.

- Когда я приехал из Кипра в Грузию, у меня уже были проблемы с коленом. Начался карантин, связанный с пандемией, и у меня не оказалось возможности, чтобы заняться своей реабилитацией. Я застрял в Тбилиси и не мог полноценно тренироваться. Поступило несколько предложений от грузинских и кипрских клубов, но без конкретики. В это же время мне позвонил агент и рассказал про вариант с "Ротором". Я сразу сообщил о своей проблеме и сказал, что попробую, - отметил Ананидзе.

По его словам, он готовился индивидуально с личным тренером. С клубом была договоренность, что к концу августа грузинский игрок начнет тренироваться в общей группе. Однако теперь Ананидзе говорит, что, возможно, ему потребуется операция на колене.

- Когда мы вели переговоры с Жано, то понимали, что идем на риск. Было ясно, что ему потребуется какое-то время, чтобы вернуть оптимальные кондиции. При хорошем раскладе, мы бы получили усиление в лице одного из лучших полузащитников РПЛ, но судьба распорядилась немного иначе, - прокомментировал генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский.

Ранее волгоградский клуб сообщил о расставании с полузащитником Мухаммадом Султоновым и также не проведшим ни одного официального матча в составе "Ротора" игроком обороны Валерием Почивалиным.