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12.09.2020 16:45
Рубрика: Общество

В Новороссийске врачи спасли пациента с редким синдромом Мириззи

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Врачи городской больницы № 1 Новороссийска спасли пациента с редким заболеванием - синдромом Мириззи.

Фото: iStock
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Как сообщается на официальной странице медучреждения в Instagram, женщина поступила в больницу с жалобами на тошноту, слабость, пожелтение кожных покровов и склер, боли в верхних отделах живота, повышение температуры тела. Пациентка длительное время страдала желчнокаменной болезнью, на фоне заболевания у нее возникла механическая желтуха.

На УЗИ и КТ у женщины обнаружили довольно крупный камень до 13 миллиметров в диаметре, перекрывший отток желчи. По словам докторов, шансы на сохранение качества жизни пациентки были невелики.

"Пациентке была проведена эндоскопическая операция ЭРХГ с атипичной папилотомией, затем под рентгеновским контролем провели ревизию желчевыводящих протоков, где и подтвердился синдром Мириззи, - объяснили хирурги. - Камень был вклинен в шейке желчного пузыря, что не позволило извлечь его эндоскопически, также он перекрывал просвет общего желчного протока, тем самым нарушая отток желчи со стороны печени, из-за чего пациентка и пожелтела".

Для создания альтернативного пути оттока желчи, помимо эндоскопической и рентгенологической стоек, врачи дополнительно воспользовались УЗИ-оборудованием и одномоментно выполнили чрезкожное чрезпеченочное дренирование общего печеночного протока выше камня. Воспалительный процесс и желтуху удалось купировать.

Справка "РГ"

Синдром Мириззи - тяжелое осложнение желчнокаменной болезни. Среди пациентов он встречается в 1-5 процентах случаев, а летальность при нем достигает 11-14 процентов. В дооперационном периоде этот синдром удается выявить лишь в 12,5-22 процентах случаев. Дооперационная диагностика синдрома Мириззи затруднена. Его основным признаком является механическая желтуха.

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