В Волгограде установили мемориальную доску генералу авиации

На Аллее Героев в Волгограде открыли мемориальную доску, посвященную генерал-майору авиации, участнику Сталинградской битвы Леониду Чумаченко.

Леонид Карпович прожил в доме № 1 по Аллее Героев с 1959 года до своей смерти в 1979 году. Памятный знак разместили рядом с другой доской - в честь героя Советского Союза Николая Посохина, также проживавшего в этом здании с 1959 по 1993 год.

В Сталинграде Леонид Чумаченко командовал авиационным полком штурмовиков. На его счету несколько сбитых Ю-88. После окончания Великой Отечественной войны проходил службу в различных военных округах. В 1953 году закончил Высшую военную академию, а в 1959 году решил обосноваться в Сталинграде. Преподавал в местном политехе.

- В нашем университете Леонид Карпович работал 17 лет. В 1962 году он создал курс гражданской обороны. Занимался парашютным кружком и созданием комнаты боевой славы. Мы помним его вклад и опираемся на его труд, - сказал ректор Волгоградского государственного технического университета Александр Навроцкий.

Семья ветерана уже несколько лет как переехала из Волгограда в Москву. Но на открытие мемориального знака прибыла его дочь.

- Я дважды была замужем, но фамилию принципиально не меняла, - заявила корреспонденту "РГ" Лариса Чумаченко. - Папа в 11 лет остался круглым сиротой. От голода у него умерли семь братьев и сестер, остались он да еще одна сестренка. Первая запись о его трудовой деятельности - это "батрак". И вот он прошел такой путь от батрака до генерала!