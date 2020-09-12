Дубль Бикфалви помог "Уралу" обыграть "Химки"

"Урал" в Екатеринбурге в матче седьмого тура чемпионата России обыграл "Химки" - 3:1.

Матч прошел на "Екатеринбург-Арене" и порадовал собравшихся зрителей четырьмя забитыми мячами. Успешнее оказались хозяева, победившие со счетом 3:1.

Счет в матче был открыт с заработанного уральцами пенальти. Его уверенно реализовал Эрик Бикфалви. Прошло совсем немного времени и свой первый гол за уральцев забил Стефан Страндберг.

После перерыва Аршак Корян сократил разницу в счете, но Бикфалви на 67-й минуте встречи снял все вопросы о победителе.

После этой победы "Урал" набрал девять очков и вышел на восьмую строчку в турнирной таблице. В активе "Химок" осталось три очка. Команда располагается на предпоследнем месте.