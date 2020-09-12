На Урале детям объяснили художественные приемы картин о войне

В мультимедийном парке "Россия - моя история" прошла авторская экскурсия екатеринбургского художника Алексея Ефремова по открывшейся здесь выставке "Память поколений". В этой цифровой экспозиции представлены более ста картин о Великой Отечественной войне.

В полутемном зале, среди огромных экранов с произведениями живописцев Алексея Ефремова окружает группа девочек лет двенадцати. Все они учатся в художественных школах.

- Почему искусство называют выразительным? - спрашивает Ефремов.

- Потому что оно передает чувства, - кто-то из детей нерешительно отвечает.

- Правильно. Искусство всегда обращается к духу и ничего не делает напоказ. В его основе лежит свет, гармония и любовь. Во всех этих работах есть светлая идея, гармония в изобразительном языке, и любовь автора к людям, родине, и своему делу, - продолжает экскурсовод.

Перед нами появляется картина блокадного Ленинграда. На ней город окутан ледяной синевой, темное небо изрезано лучами прожекторов.

- Посмотрите, как автор передает ощущение тревоги: сколько здесь ломанных линий. И даже там, вдалеке, видите, взрыв…

- Здесь еще, среди туч, есть просвет, - обращает внимание Тася, прижимая к груди блокнот для зарисовок. Она единственная, кто не оставила его в гардеробе.

- Точно, - удивляется Ефремов. - В этой работе живописец еще и выразил надежду в этом маленьком светлом кусочке мирного неба.

В следующем зале нас встречает изображение боя во всю стену.

- Вот если бы вы такое нарисовали и принесли мне, то я бы сказал: "Ну, вообще молодец!". Но эта картина написана "в лоб". Здесь нет образа. Да, она тоже впечатляет. Но есть, например, полотно Виктора Попкова "Шинель отца". Стоит молодой человек и держит в руках шинель отца. Давным-давно ушедшего из жизни. Смотришь на эту работу, и слеза наворачивается. Хотя нет ни одного выстрела.… О! Там же "Письмо с фронта", Лактионова! - резко поворачивается экскурсовод.

И сколько же света в этой картине. Даже те, кто оформлял эту выставку, сделали письмо блестящим, искрящимся. Интересно, так же выглядит полотно в оригинале? А как сам Алексей Ефремов воспринимает мультимедийный формат выставки?

- Мне не очень нравится то, что нет оригиналов. Живопись надо смотреть вживую. Она тогда воздействует иначе. Своим размером, отделкой, языком. Мультимедиа - тоже очень интересно. Это другой жанр: творческая работа по поводу картины. И у нее свой режиссер. Он смотрит глазами зрителя, а не художника. Хотя и такая подача отчасти может передать энергетику произведения. Особенно если сосредоточить внимание на фрагментах, что-то рассказать. Но будь несколько оригиналов в зале - это вообще супер.

Экскурсия окончена, дети неуклюже тащат сумки с ватманами размером чуть ли не с их рост. Подхожу к Кристине Пономаревой, преподавателю юных посетителей мультимедийного парка.

- Мне понравилась выставка, - делится она впечатлениями. -Нестандартный взгляд на Великую Отечественную войну - работы живописцев. Мы привыкли, когда нам сначала рассказывают, что за художник, откуда он, по какой причине нарисовал данную картину. Стереотипно получается. А здесь Ефремов говорил так, как он чувствует. Конечно, важен и традиционный, исторический подход. Но благодаря этой выставке дети будут видеть картины и своими глазами, и глазами другого художника, и так, как это задумывалось автором.