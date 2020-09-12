В Екатеринбурге загорелось офисное здание федеральных служб

В Екатеринбурге 65 человек и 20 единиц спецтехники привлечены для ликвидации горения административного здания в районе ВИЗа.

В трехэтажном строении в переулке Северный размещаются региональное управление Ростехнадзора, отдел по надзору в химической промышленности, а также управление экономической безопасности и противодействия коррупции.

По информации МЧС, сообщение о пожаре было принято около 13 часов по местному времени. Огонь распространялся с кровли здания, сначала им были охвачены десятки метров площади, а затем - из-за сильного ветра - уже сотни.

По предварительным данным, в здании находились несколько человек, все они покинули помещения до распространения большого огня.