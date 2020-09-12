В СК рассказали, чем работа сыщиков в кино отличается от действительности

Расскажи о сегодняшних методах следствия сыщикам времен Конан Дойла, никто бы не поверил, что такое когда-то будет возможно. По профилю ДНК, например, можно узнать не только то, чьи биологические следы обнаружены на месте преступления, но и цвет волос и глаз преступника, его национальность и даже то, чем он болеет.

Да что там, еще лет 10-15 назад обо всех этих "научных штучках" думалось, как о перспективе очень отдаленной и маловероятной. Но не будь их сегодня, возможно так и осталось бы безнаказанным тройное убийство с изнасилованием, например, совершенное на Ямале 20 лет назад.

Приговор по нему преступнику вынесли две недели назад. Мужчина издевался над женщиной, а потом буквально исполосовал ножом ее и ее шестилетнего сына, нанеся им в совокупности больше 30 ударов. Через несколько месяцев он так же поступил еще с одной женщиной. Кропотливая работа следователей, десятки криминалистических экспертиз позволили, спустя годы выйти на преступника. Со следами на одном из вещдоков совпал в конечном итоге тест ДНК. Но дело осложняло то, что у преступника есть брат-близнец, с практически идентичным ДНК. Определить, кто из них убийца, следователям Следственного комитета по Ямалу помог анализ запаховых следов, или результаты так называемого ольфакторного исследования. Дело в том, что кровь, сперма, потожировые выделения человека имеют свой индивидуальный запах. И если они были собраны в качестве вещественных доказательств по делу, то могут помочь в раскрытии дела. В данном случае запаховые следы стали точкой в ходе следствия, и преступника отправили на 19 лет в колонию.

Между тем в Свердловской области сотрудники Следственного комитета раскрыли дело серийного маньяка 28-летней давности.

Как рассказал руководитель отдела криминалистики СК по региону Никита Савинцев, в течение пяти лет, с 2009 по 2014-й год преступник подкарауливал женщин под мостами и путепроводами Екатеринбурга и насиловал их. Вышли на подозреваемого. В ходе следствия и многочисленных экспертиз неожиданно совпал его ДНК-профиль со следами ДНК, сохранившимся на кусочке шубы женщины еще в 1992 году. Это стало большой загвоздкой в деле. Если преступник он, то почему между первым нападением последовал перерыв аж в 17 лет, вплоть до 2009-года? Неужели ошибка? В результате расследования стало ясно, что все эти годы мужчина сидел за убийство еще одной женщины. А когда вышел на свободу снова принялся за старое.

Сегодня, к слову, в стране существует единая база генотипов тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления. Иногда она позволяет раскрывать дела почти автоматически. Так, одного из преступников, задушившего женщину, нашли в местах заключения, сравнив его профиль со следами, оставленными им на ремне, которым он перетянул ей шею.

Но подобное, как отмечает заместитель руководителя экспертно-криминалистического отдела СК по Свердловской области Александр Гангардт, все же случается довольно редко. Технологии технологиями, а без кропотливой совместной работы оперативников, следователей, экспертов-криминалистов подавляющее большинство дел по-прежнему сложно разгадать.

Именно совокупность факторов помогла раскрыть дело жестокого убийства и изнасилования 14-летней девочки в Екатеринбурге, которое было совершено в 2011 году. Было опрошено больше 5000 свидетелей, проведены сотни криминалистических экспертиз, затрачены годы оперативной работы, прежде чем поймали преступника. Тест ДНК мельчайших составляющих его спермы, найденных на теле ребенка, стал лишь одним из доказательств в совокупности факторов, подтвердивших его вину. Но далеко не единственным.

К слову, пока в качестве основных не могут быть признаны такие факторы, как определение по тестам ДНК внешности, возраста и национальности подозреваемого. Зато эти данные могут дать наводку оперативникам в розыске преступника. Правда, как говорят в СК, возраст человека определяется биологический, а преступник на деле может выглядеть лет на 10 старше или моложе. Что еще раз подтверждает: дела раскрываются в совокупности всех факторов оперативной работы, экспертов и следствия.

К слову, лет пять назад у следователей появился еще один метод, так называемый "экспертный свет" - аппарат на основе новых технологий. Он позволяет увидеть даже мельчайшие, застарелые и замытые следы крови, спермы и т. д. А выглядит он как в кино: в арсенале эксперта несколько очков, позволяющих рассмотреть разные биологические следы, настроив прибор на разные длины волн.

При этом довольно давняя технология определения локации предполагаемого преступника по его телефону сегодня отточена настолько, что позволяет отследить, где именно находился человек, даже в тех зонах, где нет связи. При этом широко применяются методы, которые позволяют восстановить записи в телефонах, даже если преступник их тщательно удалил.

Кстати

118 лет назад впервые в истории следствия, в Великобритании, была применена дактилоскопия - опознание преступника по отпечаткам его пальцев. Разные страны мира вводили у себя дактилоскопические методы в течение следующих полутора-двух десятилетий.

Кино и жизнь

Насколько совпадает то, как ведут следствие в детективных сериалах и реальная практика?

-То, как собирают вещественные доказательства на месте преступления, еще похоже на правду, а вот то, что происходит потом, как правило, полный полет фантазии авторов, - говорит Александр Гангардт. - Помещают, например, пробирку с материалом в неведомый раствор и почти моментально готов результат. В действительности, чтобы получить результат теста ДНК, нужно не менее шести часов. Причем, проводятся порой сотни, тысячи тестов. Не считая других экспертиз.

- Кроме того, в сериалах следствием, как правило, занят один человек, или небольшая группа, они и за преступником гоняются, и экспертизы проводит, - отмечает Никита Савинцев. - На самом деле сотрудники СК ни за кем не гоняются. У каждого своя работа: оперативники ищут преступника, следователи анализируют совокупность факторов, ведут многочасовые допросы, эксперты по заданию следователей проводят криминалистические экспертизы. И еще в сериалах никогда не покажут, как следователь по два-три часа пишет, например, обвинительное заключение. Ведь вряд ли это кто-то будет смотреть.