Вслед за столицей концертные залы открываются на Урале

Почти полгода Большой зал Свердловской филармонии был недоступен для публики, в ближайшие дни он, наконец, откроет свои двери. Этому предшествовал длинный вынужденный антракт, наполненный онлайн-трансляциями, беседами и музыкальными уроками. В августе, как только в Екатеринбурге разрешили концерты на открытом воздухе, филармония запустила "Воздушный сезон" в парках города и провела Green Royal Fest с музыкантами - элитой российского пианизма.

Наконец, настал момент открытия филаомонического зала. В концертах второй половины сентября собираются принять участие давние друзья филармонии. Выступят Владимир Спиваков и "Виртуозы Москвы", пианист Николай Луганский, первый отечественный ансамбль барочной музыки "Мадригал", виолончелист и дирижер Александр Рудин, джазмен Игорь Бутман. В конце сентября свой день рождения отметит ведущий коллектив филармонии Уральский филармонический оркестр под управлением Дмитрия Лисса. В октябре слушателей ждут встречи с ведущими певицами Хиблой Герзмавой и Еленой Стихиной, пианистом Рэмом Урасиным.

Кажется, можно ликовать и справлять "праздник возвращения к нормальной жизни". Но одновременно с этой новостью Свердловская филармония объявила о переносе сезона 2020/21, а также концертов весны и лета 2020 года на один год. Это беспрецедентное решение вызвало массу толкований и вопросов.

- Мы долго пытались найти выход, но в итоге поняли, что вынужденные ограничения не позволяют этой осенью открыть сезон в том виде, в каком он был запланирован, - отметил директор Свердловской филармонии Александр Колотурский. - Мы не можем обещать приезд всех российских, а тем более зарубежных солистов, участие наших коллективов в необходимых составах, и даже места в зале, согласно приобретенным билетам. Пока мы должны проводить концерты с 50%-ной загрузкой, в одном отделении. Но тогда нужно было отменять 60 концертов весны и 176 - сезона 2020-21. А у нас уже было продано 8,5 тысяч абонементов. Полная отмена означает: сдавать билеты в кассу, вал негатива. И мы приняли такое решение, поставив во главу угла интересы наших слушателей и в надежде на их понимание. Насколько я знаю, так поступила только Свердловская филармония. Все сдвигается на год, концерты будут представлены с новыми датами, но с сохраненными днями недели. Конечно, мы понимаем наши риски. Начавшийся сезон планируется буквально с колёс, и экономических проблем никто не отменял.

В итоге из 230 с лишним концертов отменено всего пять. Остальные состоятся спустя год. Не отменяется строительство нового концертного зала, пока возможно только замедление темпов. В ближайших осенних планах - Фестиваль Дениса Мацуева, перенесенный с июня, а также Бетховен-фест в честь 250-летия великого композитора, он планировался и проводится с немецкими партнерами. Прорабатывается идея нового фестиваля, на этот раз - во главе с Борисом Березовским. Гастрольный график двух оркестров и хора филармонии тоже оказался урезанным. Но все-таки молодежный оркестр (УМСО) в декабре поедет в Красноярск, а у взрослого (УАФО) пока не отменены ноябрьские гастроли в Берлине и Гамбурге. Ведущие концертные залы, к каковым относятся Берлинская филармония и Эльб-филармония обычно приглашают зарубежные коллективы с интервалом в 2 года. То, что с момента последних выступлений уральцев там не прошло и года, а их снова ждут с концертами, говорит о многом.