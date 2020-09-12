РФПИ: Российской вакциной заинтересовались еще 5 штатов Бразилии

Власти сразу нескольких бразильских штатов выразили заинтересованность в российской вакцине от COVID-19 "Спутник V", сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. Как минимум еще пять штатов хотели бы вакцину производить и распространять. Ранее соглашения были подписаны с двумя штатами - Парана и Байя.

"Есть еще пять заинтересованных штатов, и мы начали переговоры с федеральным правительством для координации этой работы", - подтвердил наличие контактов глава РФПИ Кирилл Дмитриев, интервью которого газете Folha de São Paulo цитирует РИА Новости.

Он особо подчеркнул стратегическое значение этого южноамериканского рынка.

"Бразилия имеет для нас очень важное, стратегическое значение, - сказал Дмитриев. - В следующем году мы хотим экспортировать вакцину в другие страны Латинской Америки, потому что у бразильцев есть значительные мощности для производства вакцин, как у Индии и Южной Кореи".