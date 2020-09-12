Российские космонавты впервые выйдут в открытый космос из нового модуля МКС

Следующий выход в открытый космос с борта МКС российские космонавты выполнят из нового модуля под названием "Поиск". Об этом рассказали в "Роскосмосе".

"Пока все выходы по российской программе идут из модуля "Пирс". В следующем году его должны отделить от МКС и свести с орбиты", - приводит пояснения представителя корпорации РИА Новости.

Выход из нового модуля состоится до конца 2020 года. Предварительно в ноябре российским космонавтам предстоит заменить панели системы терморегулирования модуля "Заря" российского сегмента МКС, снять прежнее и установить новое научное оборудование на модулях "Звезда" и "Поиск", а также демонтировать находящиеся длительное время снаружи станции элементы корабля "Союз".

Сейчас на МКС работают россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди. Ожидается, что 14 октября на смену им отправят экипаж из россиян Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова и американки Кэтлин Рубинс. Выход в открытый космос предстоит новому российскому экипажу.