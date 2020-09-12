Новости

Инфекционист озвучил возможную дату завершения пандемии COVID-19 в США 07:08
Российские летчики помогли потушить пожары в горах сирийской Латакии 07:05
Бразильская Амазония снова потеряла в августе рекордное количество лесов 06:29
Российские космонавты впервые выйдут в открытый космос из нового модуля МКС 06:28
Американский журнал разоблачил "секретное" оружие Трампа 05:59
Синоптики перечислили регионы и сроки прихода "бабьего лета" 05:40
Праздничным пуском фонтанов под фейерверк отметят 315-летие Петергофа 03:32
Класс испанской принцессы ушел на карантин из-за COVID-19 02:56
Первая партия вакцины от COVID-19 направлена в регионы 01:56
РФПИ: Российской вакциной заинтересовались еще 5 штатов Бразилии 00:40
Федор Чудинов защитил пояс WBA, нокаутировав Умара Садика 00:24
Обвиняемые в убийстве Флойда полицейские пытаются возложить вину друг на друга 00:19
Города штата Орегон в панике покинуло около полумиллиона жителей 00:05
На выборах в парламент Боливии Моралеса заменил производитель коки 11.09.2020
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом 11.09.2020
Захарова напомнила о безальтернативности Минских договоренностей 11.09.2020
Михаила Ефремова перевели в обычную камеру 11.09.2020
В Apple разъяснили ситуацию с приложениями телеканалов из РФ на Украине 11.09.2020
В Германии ресторатор хотел присвоить помощь пострадавшим от пандемии 11.09.2020
Суд Мюнхена запретил две масштабных акции против пандемии 11.09.2020
Подростку предъявлено обвинение в порче лондонской статуи Черчилля 11.09.2020
В Тамбовской области рухнул аэроплан 11.09.2020
Премьеру "Чудо-женщины 1984" снова перенесли 11.09.2020
Путин: "Кинотавр" определяет основные тенденции развития кинематографа в РФ 11.09.2020
Netflix готовит сиквел "Птичьего короба" 11.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
12.09.2020 07:05
Рубрика: В мире

Российские летчики помогли потушить пожары в горах сирийской Латакии

Экипажи армейской авиации ВКС России, дислоцированные на авиабазе Хмеймим в Сирии, ликвидировали очаги продолжающихся уже неделю пожаров в горных районах провинции Латакия. Об этом рассказал заместитель командира вертолетного полка, участвовавшего в тушении, Ринат Хайдаров.

Российские военные провели гуманитарную акцию в провинции Алеппо

"Вертолеты выполнили 24 вылета, сбросив на очаги пожара более 600 тонн воды. При этом военная, гражданская и транспортная инфраструктуры не пострадали. Ликвидировано возгорание на площади в четыре тысячи гектаров", - цитирует собеседника ТАСС.

Сирийские правоохранители выясняют причины возникновения пожаров. Особая сложность тушения огня в горах состоит в необходимости каждый раз забирать воду из водоема на равнине, а затем набирать высоту при восходящих и нисходящих воздушных потоках и повышенной температуре. Сброс воды также требует предельной точности.

От пожаров в горных районах провинций Латакия и Хама пострадали десятки населенных пунктов в районах Аль-Габ, Айн аль-Курум, Масьяф, Слунфех и Журин. Местные жители вынуждены были оставить свои дома. Сирийские власти обратились за помощью в борьбе с огнем к российским военным.

В мире В мире Ближний Восток В мире Ближний Восток Сирия Правительство Минобороны Правительство Минобороны Воздушно-космические силы (ВКС) Военная операция РФ в Сирии

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
Первая партия вакцины от COVID-19 направлена в регионы
Синоптики перечислили регионы и сроки прихода "бабьего лета"
В Госдуме осудили решение Apple изъять приложения российского ТВ на Украине
В Минобороны предложили убрать из запрещенных боевые отравляющие вещества
Кто на самом деле является догоняющим в гонке за пост президента США
В Лондоне построят новое здание парламента с прозрачным фасадом