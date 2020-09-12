Российские летчики помогли потушить пожары в горах сирийской Латакии

Экипажи армейской авиации ВКС России, дислоцированные на авиабазе Хмеймим в Сирии, ликвидировали очаги продолжающихся уже неделю пожаров в горных районах провинции Латакия. Об этом рассказал заместитель командира вертолетного полка, участвовавшего в тушении, Ринат Хайдаров.

"Вертолеты выполнили 24 вылета, сбросив на очаги пожара более 600 тонн воды. При этом военная, гражданская и транспортная инфраструктуры не пострадали. Ликвидировано возгорание на площади в четыре тысячи гектаров", - цитирует собеседника ТАСС.

Сирийские правоохранители выясняют причины возникновения пожаров. Особая сложность тушения огня в горах состоит в необходимости каждый раз забирать воду из водоема на равнине, а затем набирать высоту при восходящих и нисходящих воздушных потоках и повышенной температуре. Сброс воды также требует предельной точности.

От пожаров в горных районах провинций Латакия и Хама пострадали десятки населенных пунктов в районах Аль-Габ, Айн аль-Курум, Масьяф, Слунфех и Журин. Местные жители вынуждены были оставить свои дома. Сирийские власти обратились за помощью в борьбе с огнем к российским военным.