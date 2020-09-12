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12.09.2020 10:59
Рубрика: Власть

Российские военные сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Текст: Юрий Гаврилов
Российские военные в Сирии получили сведения о подготовке очередной провокации с химоружием в южной части провинции Идлиб. Ее собираются организовать окопавшиеся в этом регионе недобитые террористы из запрещенной в РФ группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам".

Специалистам российского миротворческого Центра стали известны некоторые детали готовящейся инсценировки атаки на мирных сирийцев и их дома с использованием отравляющих веществ. "Согласно имеющейся информации, террористы планируют проведение в районе высоты Джебель -Завия постановочных съемок с привлечением репортеров зарубежных СМИ с целью последующего распространения в интернет-ресурсах, ближневосточных и западных СМИ публикаций с обвинениями в адрес правительственных сил Сирийской Арабской Республики в применении химического оружия против мирного населения", - заявил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.

Фото: rusvesna. su1945 / youtube.com
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Террористов нисколько не смущает, что химического оружия в арсеналах сирийской армии нет - его полностью уничтожили. Не смущает данный факт и их западных покровителей, которые неоднократно помогали боевикам готовить в Сирии подобные провокации.

Опять же по давно отработанному ранее сценарию, имитацию "отравления" мирных сирийцев боевики планируют снять на видео. Затем эти кадры разместят в социальных сетях и западных СМИ, провоцируя тем самым вполне понятное возмущение мировой общественности. Ничего нового и тут нет. Достаточно вспомнить, как подобные фейковые ролики в различных городах Сирии готовили так называемые "Белые каски". И как их постановочное видео американские военные потом использовали в качестве предлога для ракетных ударов по позициям и объектам правительственных войск.

Если новая провокация с "химией", якобы примененной в южной части Идлибской зоны деэскалации, будет иметь место, США и их союзники наверняка обвинят Асада в атаке на мирных сирийцев и попытаются устроить вокруг этого громкую информационную шумиху в СМИ и соцсетях.

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