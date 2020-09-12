Сегодня в России состоится ИТ-диктант

Сегодня в России состоится диктант по информационным технологиям. Он пройдет в режиме онлайн, таким образом, к нему смогут присоединиться участники со всех регионов страны. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

Мероприятие приурочено ко Дню программиста в России. ИТ-диктант представляет собой набор тестовых заданий разного уровня сложности, в нем присутствуют как легкие задания, связанные с основами работы на компьютере, так сложные темы вроде интернета вещей и блокчейна. Всего участникам предстоит ответить на 32 вопроса, время сессии - 1 час. На прохождение дается одна попытка, а сразу после можно скачать электронный сертификат участника.

Как появился День программиста

Точной даты у "Дня программиста" нет. Для того, чтобы понять, в какой день нужно поздравлять программистов с праздников, нужно отсчитать 256 дней с начала года. Таким образом, в високосной год праздник отмечается 12 сентября, а в не високосный - 13 сентября.

С датой разобрались, но почему выбрано число 256? И тут есть очень простое объяснение. Число 256 - это максимально возможное количество элементов системы с восьмибитным кодированием. Если вспомнить школьный курс математики, то 256 - это два в восьмой степени, где двойка символизирует двоичную систему исчисления, состоящую только из нулей и единиц (на ней работают любые ЭВМ), а восемь - количество бит в одном байте. Таким образом, 256-й день года стал "Днем программиста".

До 1996 года российские ИТ-специалисты отмечали свой праздник 22 апреля. Но в том году журналист и создатель издательского дома "Компьюттера" Дмитрий Мендрелюк предложил перенести день программиста на 256 день года. А уже в 2002 году сотрудники веб-студии "Параллельные технологии" Валентин Балт и Михаил Червяков организовали сбор подписей под обращением к правительству РФ в поддержку признания 256-го дня года официальным праздником программистов. Всего за пять дней им удалось собрать 10 тысяч подписей.

К созданию официального "Дня программиста" подключилось Министерство связи (сейчас - Минцифры). 24 июля 2009 ведомство подготовило и внесло в правительство РФ проект указа президента России "О Дне программиста". 11 сентября того же президент России Дмитрий Медведев подписал указ под номер 1034, который официально установил в России новый праздник - "День программиста".

Другие интересные даты из мира информационных технологий:

- ИТ-специалисты отмечают не только День программиста. Например, 30 ноября празднуется Международный день защиты информации, отмечается с 1988 года. Именно в этот год была зафиксирована первая массовая эпидемия червя Морриса, одного из самых первых вирусов в интернете, названного в честь его создателя.

- 10 декабря празднуют день рождения первой программистки - Ады Август Байрон Кинг. Ада прославилась тем, что написала первую в истории компьютерную программу для аналитической машины Бэббиджа и ввела некоторые термины, которые до сих пор живут во многих языках программирования.