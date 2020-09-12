Семь футболистов "Ротора" заболели коронавирусом

Семь футболистов волгоградского "Ротора" сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщается на сайте волгоградского клуба.

"Результаты последнего тестирования показали отклонения от нормы у семерых игроков основного состава и у двух членов административного штаба. Все они сдали повторный мазок и сейчас изолированы от команды", - говорится в заявлении.

Были названы игроки, у которых диагностирован COVID-19. Это Илья Жигулев, Александр Саплинов, Бека Микелтадзе, Камиль Муллин, Ника Кипиани, Азат Байрыев и Александр Довбня.

Клуб сообщил о произошедшем руководству профильных ведомств, РФС и РПЛ. Также были приняты меры для нераспространения заболевания. При этом предстоящий матч против "Краснодара" состоится.