Сеул потребовал от Индонезии денег на истребитель нового поколения

Южнокорейский проект создания собственного истребителя нового поколения KF-X столкнулся с неожиданной проблемой. Индонезия, которая участвует в проекте на правах младшего партнера, не смогла внести очередную свою долю на финансировании работ. Сеул при этом сильно разозлился на Джакарту, когда выяснил, что параллельно Индонезия пытается закупить уже готовые истребители в других странах.

В последние несколько дней в южнокорейских СМИ появилась целая серия публикаций, в которых содержится критика поведения Индонезии в рамках проекта создания истребителя KF-X. Джакарта пообещала в общей сложности инвестировать в проект около 1,4 млрд долларов и уже уложила более 200 млн. Однако теперь Индонезия задерживает второй транш своих вложений в размере около 450 млн. долларов, ссылаясь на экономические трудности и проблемы в стране, вызванные коронавирусом и последовавшим спадом в экономике.

Судя по подаче статей, ссылкам на источники и прочие детали, инициатором такого давления на Индонезию является скорее всего Агентство планирования оборонных разработок Республики Корея (АПОР РК), которое ведет проект KF-X. Это типичный прием, когда госструктуры Кореи в целях давления на своих партнеров допускают "слив" информации в свои СМИ, где доводится позиция корейской стороны. Впрочем, даже если это и "заказные" публикации, то АПОР понять можно: они должны начать сборку прототипа нового истребителя, а индонезийцы, на чьи деньги рассчитывали, их не дают. "Индонезия сказала, что она намерена продолжать свое участие в проекте, но ссылается на финансовые и экономические трудности в стране… Предлагают выплатить свою доля поставками готовой продукции… В настоящий момент идут переговоры", - ссылаются корейские СМИ на слова анонимных источников в АПОР.

При это корейцев сильно разозлил тот факт, что все упомянутые "финансовые трудности" не мешают Индонезии тратить деньги на закупку самолетов в других странах. На днях в Австрии было заявлено, что они ведут переговоры с Индонезией на поставку самолетов Eurofighter, которые собираются списывать из ВВС Австрии с 2020 г. "Индонезия также стала проявлять интерес к закупке и всех других самолетов схожего класса, включая F-35, F-16 V (США), Су-35 (Россия), Rafale (Франция)", - негодует газета "Чунан Ильбо", обращаясь к Индонезии с вопросом: "Вы вообще намерены доводить наш совместный проект до конца или нет?"

Судя по настрою, Сеул намерен поставить "вопрос ребром" и будет сильно давить на "младших партнеров по бизнесу", добиваясь, чтобы Индонезия внесла положенный текущий транш инвестиций в проект KF-X.

Справка "РГ"

Южнокорейский проект создания собственного многоцелевого истребителя KF-X подразумевает разработку и строительство 160 истребителей поколения 4 ++ с элементами технологии "стелс". Проект реализуется Южной Кореей, где часть средств согласилась предоставить Индонезия в обмен на получении части самолетов для своих ВВС. Общая сумма всех инвестиций в проект оценивается на уровне 6-10 млрд. долларов.