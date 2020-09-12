Сеул потребовал от Индонезии денег на истребитель нового поколения

В последние несколько дней в южнокорейских СМИ появилась целая серия публикаций, в которых содержится критика поведения Индонезии в рамках проекта создания истребителя KF-X. Джакарта пообещала в общей сложности инвестировать в проект около 1,4 млрд долларов и уже уложила более 200 млн. Однако теперь Индонезия задерживает второй транш своих вложений в размере около 450 млн. долларов, ссылаясь на экономические трудности и проблемы в стране, вызванные коронавирусом и последовавшим спадом в экономике.
Судя по подаче статей, ссылкам на источники и прочие детали, инициатором такого давления на Индонезию является скорее всего Агентство планирования оборонных разработок Республики Корея (АПОР РК), которое ведет проект KF-X. Это типичный прием, когда госструктуры Кореи в целях давления на своих партнеров допускают "слив" информации в свои СМИ, где доводится позиция корейской стороны. Впрочем, даже если это и "заказные" публикации, то АПОР понять можно: они должны начать сборку прототипа нового истребителя, а индонезийцы, на чьи деньги рассчитывали, их не дают. "Индонезия сказала, что она намерена продолжать свое участие в проекте, но ссылается на финансовые и экономические трудности в стране… Предлагают выплатить свою доля поставками готовой продукции… В настоящий момент идут переговоры", - ссылаются корейские СМИ на слова анонимных источников в АПОР.
При это корейцев сильно разозлил тот факт, что все упомянутые "финансовые трудности" не мешают Индонезии тратить деньги на закупку самолетов в других странах. На днях в Австрии было заявлено, что они ведут переговоры с Индонезией на поставку самолетов Eurofighter, которые собираются списывать из ВВС Австрии с 2020 г. "Индонезия также стала проявлять интерес к закупке и всех других самолетов схожего класса, включая F-35, F-16 V (США), Су-35 (Россия), Rafale (Франция)", - негодует газета "Чунан Ильбо", обращаясь к Индонезии с вопросом: "Вы вообще намерены доводить наш совместный проект до конца или нет?"
Судя по настрою, Сеул намерен поставить "вопрос ребром" и будет сильно давить на "младших партнеров по бизнесу", добиваясь, чтобы Индонезия внесла положенный текущий транш инвестиций в проект KF-X.
Справка "РГ"
Южнокорейский проект создания собственного многоцелевого истребителя KF-X подразумевает разработку и строительство 160 истребителей поколения 4 ++ с элементами технологии "стелс". Проект реализуется Южной Кореей, где часть средств согласилась предоставить Индонезия в обмен на получении части самолетов для своих ВВС. Общая сумма всех инвестиций в проект оценивается на уровне 6-10 млрд. долларов.