Синоптики перечислили регионы и сроки прихода "бабьего лета"

В Росгидромете рассказали о погоде в третьей декаде сентября в разных регионах страны. Комфортным и теплым, несмотря на прошедшие циклоны, этот период будет в Приморье. После 21 сентября "бабье лето" придет в регионы европейской части страны, а позже - на Урал и в Сибирь.

"Тепла добавит антициклон, который сейчас формируется над Амуром. Вначале насладиться ясными днями смогут жители Хабаровска, Еврейской автономии, а после антициклон придет в Приморье и на Сахалин", - цитирует РИА Новости руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина .

С тепла начнется новая рабочая неделя в Новосибирской области, на юге Поволжья, в Оренбургской и Омской областях. Правда температуры здесь будут несколько недотягивать до определения "бабье лето". Непродолжительными, но все же комфортными дни после 20 сентября будут и в Центральной России. К слову, синоптик не исключил в этом регионе возвращения тепла в октябре или ноябре. Антициклон, который сформируется над Скандинавией, смещаясь на восток затронет территорию Калининграда, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей. В этих регионах также установится комфортная осенняя погода.