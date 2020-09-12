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12.09.2020 05:40
Рубрика: Общество

Синоптики перечислили регионы и сроки прихода "бабьего лета"

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Росгидромете рассказали о погоде в третьей декаде сентября в разных регионах страны. Комфортным и теплым, несмотря на прошедшие циклоны, этот период будет в Приморье. После 21 сентября "бабье лето" придет в регионы европейской части страны, а позже - на Урал и в Сибирь.

Фото: iStock
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"Тепла добавит антициклон, который сейчас формируется над Амуром. Вначале насладиться ясными днями смогут жители Хабаровска, Еврейской автономии, а после антициклон придет в Приморье и на Сахалин", - цитирует РИА Новости руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина .

С тепла начнется новая рабочая неделя в Новосибирской области, на юге Поволжья, в Оренбургской и Омской областях. Правда температуры здесь будут несколько недотягивать до определения "бабье лето". Непродолжительными, но все же комфортными дни после 20 сентября будут и в Центральной России. К слову, синоптик не исключил в этом регионе возвращения тепла в октябре или ноябре. Антициклон, который сформируется над Скандинавией, смещаясь на восток затронет территорию Калининграда, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей. В этих регионах также установится комфортная осенняя погода.

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