СМИ: Северная Корея расширяет производство красного вина и шампанского

В последнее время КНДР значительно увеличила ассортимент производимого в стране красного вина и шампанского. В местных СМИ также появились сообщения о нескольких винодельнях, в которых проведена модернизация оборудования. Знатоки признают, что хотя красным винам из КНДР пока еще сложно конкурировать с французскими, итальянскими или прочими именитыми аналогами, но качество вина Страны чучхе значительно выросло. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил англоязычный информационный портал NK News, специализирующийся на северокорейской проблематике.

Как отмечает NK News, в августовском выпуске северокорейского журнала "Зарубежная торговля" содержится рассказ об открытом в 1967 г. в городе Саривон заводе по производству красного вина. В публикации отмечено, что завод "решил ряд технических проблем" и сейчас "расширяет ассортимент производимой продукции", где отдельно упоминаются и вина. В одной из северокорейских газет ранее было указано, что в прошлом году на Саривонском винозаводе в ноябре 2019 г. была завершена модернизация производственных мощностей.

Газета Pyongyang Times рассказывает о другом северокорейском винозаводе, находящемся в городе Канге. Стало также известно, что Тэдонгаская фабрика по переработке фруктов решила также испытать свои силы на местном рынке вина, презентовав свой сорт красного вина крепостью 12 градусов.

Среди других активных новичков северокорейского рынка вин - брэнд "Помчанти", что в переводе означает "Весенняя трава". Под таким названием сейчас появилось красное вино и шампанское.

Побывавшие в последнее время в КНДР туристы отмечают, что Северная Корея всегда активно пыталась производить разного рода алкогольные напитки, где значительную часть занимали крепкие настойки на разного рода растениях и продуктах, включая женьшень, черный рис и даже грибы, муравьи и змеи. Но теперь очевидно, что ставка делается на расширение ассортимента местных красных вин.

По мнению эксперта по КНДР Питера Уорда, Северная Корея в условиях международных санкций и изоляции пытается наладить собственное производство красных вин, на которое, похоже, в КНДР есть спрос.

Что касается качества и вкуса, то, если верить знатокам, северокорейскому вину предстоит пройти ещё длинный путь, чтобы составить достойную конкуренцию винам Франции, Испании, Италии и других известных в этом бизнесе стран, но очевиден заметный прогресс.

"Я бы сказал, что то, что я попробовал недавно из категории северокорейских вин, оказались куда лучше, чем я ожидал… Впервые я попробовал красное вино из КНДР 35 лет назад и его просто невозможно было пить… Сейчас же вполне сносно, это на уровне европейских красных вин низкого качества", - цитирует NK News слова профессора сеульского университета Кунмин Андрея Ланькова, который занимается северокорейскими исследованиями.