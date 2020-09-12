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Sony назвала дату следующей презентации PlayStation 5

Текст:   Богдан Бобров
12.09.2020,  
19:22
Фото: Sony Фото: Sony
Фото: Sony

Компания Sony объявила дату следующей презентации PlayStation 5 - 16 сентября, 23:00 по московскому времени.

Длительность мероприятия составит 40 минут.

В анонсе сообщается, что будут раскрыты подробности о самой некстген-консоли, а также продемонстрированы игры стартовой линейки и проекты, запланированные на будущее.

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Трансляция пройдет на официальных каналах PlayStation на YouTube и Twich.

Ожидается, что именно на этой презентации Sony наконец-то поделится информацией о цене и точной дате релиза приставки.

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