Sony назвала дату следующей презентации PlayStation 5

Фото: Sony
Компания Sony объявила дату следующей презентации PlayStation 5 - 16 сентября, 23:00 по московскому времени.
PlayStation 5 Showcase broadcasts live this Wednesday at 1pm Pacific Time: https://t.co/W4gkVp7pdv pic.twitter.com/Nn33RT0yki— PlayStation (@PlayStation) September 12, 2020
Длительность мероприятия составит 40 минут.
В анонсе сообщается, что будут раскрыты подробности о самой некстген-консоли, а также продемонстрированы игры стартовой линейки и проекты, запланированные на будущее.
Трансляция пройдет на официальных каналах PlayStation на YouTube и Twich.
Ожидается, что именно на этой презентации Sony наконец-то поделится информацией о цене и точной дате релиза приставки.