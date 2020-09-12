Sony назвала дату следующей презентации PlayStation 5

Компания Sony объявила дату следующей презентации PlayStation 5 - 16 сентября, 23:00 по московскому времени.

PlayStation 5 Showcase broadcasts live this Wednesday at 1pm Pacific Time: https://t.co/W4gkVp7pdv pic.twitter.com/Nn33RT0yki — PlayStation (@PlayStation) September 12, 2020

Длительность мероприятия составит 40 минут.

В анонсе сообщается, что будут раскрыты подробности о самой некстген-консоли, а также продемонстрированы игры стартовой линейки и проекты, запланированные на будущее.

Трансляция пройдет на официальных каналах PlayStation на YouTube и Twich.

Ожидается, что именно на этой презентации Sony наконец-то поделится информацией о цене и точной дате релиза приставки.