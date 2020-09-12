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12.09.2020 23:35
Рубрика: В мире

Трамп обвинил Байдена в употреблении запрещенных веществ

Текст: Максим Макарычев
Фото: AP Photo/Alex Brandon Фото: AP Photo/Alex Brandon
Фото: AP Photo/Alex Brandon

В субботу в интервью на телеканале Fox News Дональд Трамп предположил, что его конкурент на выборах президента США от демократов Джо Байден принимает некие сильнодействующие препараты, улучшающие работоспособность. "Я думаю, что, вероятно, в этом замешаны наркотики", - сказал Трамп, не приведя каких-либо фактов и добавив, что он имел в виду неуверенные выступления Байдена на ранних дебатах во время праймериз в Южной Каролине.

Фото: AP
Состоятся ли дебаты Трампа и Байдена

Заявление Трампа, который известен своим неприятием и неодобрительным отношением к употреблению наркотиков, появилось вскоре после того, как его старший сын Дональд Трамп-младший опроверг утверждения о том, что употреблял кокаин перед выступлением на съезде республиканцев. В августе 74-летний Трамп в интервью Washington Examiner предложил 77-летнему Байдену пройти тест на употребление запрещенных веществ перед проведением теледебатов в сентябре. Во время дебатов в Сент-Луисе в октябре 2016 года, Трамп также призвал соперника от демократов, Хиллари Клинтон пройти тест на наркотики перед их последними дебатами, потому что, по его словам, она "накачивалась" перед тем, как выйти к нему лицом к лицу. Клинтон отказалась от этого.

Трамп и Байден должны провести дебаты в Кливленде 29 сентября, в Майами 15 октября и в Нэшвилле 22 октября. Кандидаты в вице-президенты Майк Пенс и Камала Харрис встретятся в Солт-Лейк-Сити 7 октября. Байден не ответил на реплику Трампа для Fox News.

В мире США Дональд Трамп Выборы президента США-2020

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