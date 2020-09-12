У берегов Южной Кореи сгорело и затонуло судно

У южной оконечности Корейского полуострова на спецсудне произошел пожар, в результате которого судно в итоге затонуло. Весь экипаж удалось спасти.

Как сообщили в Управлении Службы береговой охраны Республики Корея по Тхонъёну, на специальном судне водоизмещением 6293 тонны, которое занимается укладкой подводных кабелей, вчера на рассвете начался пожар. Судно находилось в водах Корейского пролива в 57 км к югу от острова Мэмульдо, что на самом юге Республики Корея.

На борту судна находилось 60 членов экипажа. Для спасения людей и борьбы с огнем прибыли в общей сложности 11 кораблей Службы береговой охраны. Весь экипаж удалось спасти, никто не пострадал. Однако судно из-за полученных повреждений начало тонуть и в итоге сегодня в 17 часов 42 минуты по местному времени (11-42 по Москве) полностью ушло под воду.

О причинах возгорания пока ничего не сообщается. В районе крушения спецсудна несколько кораблей Службы береговой охраны РК несут дежурство, чтобы определить, не начнет ли вытекать с затонувшего судна топливо, что может привести к серьезному ущербу для морской флоры и фауны.