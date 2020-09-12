Новости

Борис Джонсон обвинил ЕС в попытке расчленить Великобританию 13:30
Кабмин одобрил внесение изменений в ежемесячные выплаты многодетным семьям 13:25
СМИ: Северная Корея расширяет производство красного вина и шампанского 13:21
Число пассажиров МЦД достигло 100 миллионов 13:18
На Кубани похитители бизнесмена продержали его в подвале три дня 13:08
ЦБ рассказал о новой волне мошенничеств в помощью голосового меню банка 13:07
Нарушений на электронном голосовании в Москве не выявлено 12:58
Умер бывший глава Всемирного антидопингового агентства Джон Фэйхи 12:50
В Общественной палате оценили уровень защиты от коронавируса на выборах 12:14
МКС совершит маневр из-за угрозы столкновения со спутником ВМФ США 11:57
На Кубани в первый день проголосовали более 900 тысяч избирателей 11:42
В Катаре начались отложенные переговоры между Кабулом и талибами 11:04
Названа стоимость самых дорогих поездок по России 11:00
Российские военные сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии 10:59
Вышло бесплатное мобильное приложение для чтения "Свет" 10:52
Зеленский наградил орденом футболиста-националиста 10:48
День танкиста отметят в подмосковном парке "Патриот" 10:42
В Красноярске скончался известный архитектор Арэг Демирханов 10:38
Союз архитекторов объявил конкурс на ре-использование Мавзолея Ленина 10:27
В Венесуэле задержали американского шпиона 10:10
Киев направил Минску ноту протеста из-за украинского посла 09:59
В Москве еще 1143 пациента вылечились от коронавируса 09:43
Депутат Бундестага обвинил деятелей ХДС в попытке подорвать отношения с Россией 09:36
В Подмосковье взрослый и ребенок погибли при пожаре 08:45
Посольство РФ запросило Госдеп по поводу перевода Ярошенко в частную тюрьму 08:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
12.09.2020 12:50
Рубрика: Общество

Умер бывший глава Всемирного антидопингового агентства Джон Фэйхи

Текст: Максим Домчев
Джон Фэйхи. Фото: FABRICE COFFRINI / AFP Джон Фэйхи. Фото: FABRICE COFFRINI / AFP
Джон Фэйхи. Фото: FABRICE COFFRINI / AFP

На 76-м году жизни скончался бывший президент WADA австралиец Джон Фейхи. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Фэйхи был вторым в истории организации президентом и занимал свой пост с 2008 по 2013 годы. Под его руководством агентство сумело заключить множество соглашений в фармацевтической сфере, а также усилило работу с правоохранительными органами.

Фэйхи был членом парламента штата Новый Южный Уэльс с 1984 по 1996 год, также он был избран в национальный парламент, а после этого занимал пост министра финансов Австралии.

Фэйхи возглавлял комитет, ответственный за подготовку и проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Сиднее 2000 года. Позже он возглавил Совет по развитию австралийской лиги регби и покровительствовал успешному клубу "Кантербери-Бэнкстаун Бульдогз", в котором ранее выступал как игрок и после завершения карьеры работал тренером.

"Джон был замечательным президентом организации и выдающимся человеком. У него были очень сильные ценности, и он всегда действовал в интересах WADA и чистого спорта. Он твердо убежден в том, что партнерство между всеми заинтересованными сторонами хорошо работает для системы и спортсменов. Он был настоящим лидером, государственным деятелем и джентльменом, и всем, кто знал его и работал с ним в WADA, будет его не хватать", - заявил генеральный директор агентства Оливер Ниггли.

Общество Утраты Спорт Спортивная жизнь Допинг Спортивные организации WADA

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
Кабмин одобрил внесение изменений в ежемесячные выплаты многодетным семьям
ЦБ рассказал о новой волне мошенничеств в помощью голосового меню банка
МВД разработало новый регламент по приему экзаменов на права
"Страшнее ядерной бомбы": китайское CМИ оценило новое оружие России
Ученый назвал три болезни, от которых надо делать прививки этой осенью
Станут ли блогеры новыми медиа