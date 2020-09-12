Умер бывший глава Всемирного антидопингового агентства Джон Фэйхи

На 76-м году жизни скончался бывший президент WADA австралиец Джон Фейхи. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Фэйхи был вторым в истории организации президентом и занимал свой пост с 2008 по 2013 годы. Под его руководством агентство сумело заключить множество соглашений в фармацевтической сфере, а также усилило работу с правоохранительными органами.

Фэйхи был членом парламента штата Новый Южный Уэльс с 1984 по 1996 год, также он был избран в национальный парламент, а после этого занимал пост министра финансов Австралии.

Фэйхи возглавлял комитет, ответственный за подготовку и проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Сиднее 2000 года. Позже он возглавил Совет по развитию австралийской лиги регби и покровительствовал успешному клубу "Кантербери-Бэнкстаун Бульдогз", в котором ранее выступал как игрок и после завершения карьеры работал тренером.

"Джон был замечательным президентом организации и выдающимся человеком. У него были очень сильные ценности, и он всегда действовал в интересах WADA и чистого спорта. Он твердо убежден в том, что партнерство между всеми заинтересованными сторонами хорошо работает для системы и спортсменов. Он был настоящим лидером, государственным деятелем и джентльменом, и всем, кто знал его и работал с ним в WADA, будет его не хватать", - заявил генеральный директор агентства Оливер Ниггли.