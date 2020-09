Умер вокалист культовой регги-группы Toots and the Maytals Тутс Хибберт

Вокалист регги-группы Toots and the Maytals Тутс Хибберт. Фото: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Певец, композитор и фронтмен группы Toots and the Maytals Тутс Хибберт скончался в городе Кингстоне, столице Ямайки. Об этом сообщает Twitter группы. Около месяца назад он заболел коронавирусом, и был помещен в университетскую больницу, а последние дни провел в отделении интенсивной терапии. Музыканту было 77 лет.

Незадолго до этого Toots and the Maytals успели выпустить свой очередной альбом Got To Be Tough - первый за девять лет. В его записи участвовали барабанщик из The Beatles Ринго Старр и сын Боба Марли - Зигги. Нет ничего удивительного в том, что в студии с музыкантами оказались столь влиятельные и знаменитые гости - Toots and the Mayals считаются одними из родоначальников стиля регги.

Они - обладатели премии Grammy за диск 2004 года True Love. А главными хитами группы считаются 54-46 Was My Number, Country Road, Pressure Drop и Funky Kingston, которые регулярно попадают в сборники лучших "золотых песен" стиля регги.