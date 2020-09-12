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12.09.2020 11:04
Рубрика: В мире

В Катаре начались отложенные переговоры между Кабулом и талибами

Текст: Максим Макарычев
В Катаре в субботу утром начались отложенные на несколько месяцев переговоры между представителями афганского правительства и движения "Талибан" (группировка запрещена в РФ). Стороны ставят конечной целью прекращение войны в Афганистане, продолжающейся почти два десятилетия, в которой погибли десятки тысяч силовиков, талибов и мирных жителей. Переговоры по подписанию всеобъемлющего мирного соглашения были предусмотрены в заключенном договоре о выводе войск, подписанном между Соединенными Штатами и "Талибаном" в феврале в попытке добиться политического урегулирования и положить конец длительной войне.

Планируется, что в ходе переговоров выступят основные участники переговорного процесса, в том числе председатель Совета мира Афганистана Абдулла Абдулла, лидер талибов мулла Барадар Ахунд, а также госсекретарь США Майк Помпео, в пятницу прибывший в Катар, сообщает Reuters. Европейский дипломат в Кабуле сказал агентству, что прекращение огня, которое талибы пока отвергают, должно стать главной темой в ходе переговоров. 19-летний вооруженный конфликт, который начался вскоре после терактов в Америке силами коалиции во главе США, уже стал самой продолжительной американской военной операцией за рубежом, вызвавшей недовольство трех глав Белого дома по очередности. Американские военные вторглись в Афганистан по приказу президента Джорджа Буша-младшего через месяц после терактов, чтобы схватить их организатора, Усаму бен Ладена, саудовца, которому дали убежище радикальные исламистские руководители "Талибана". Первоначально американцы предлагали в основном воздушную поддержку врагам талибов, чей режим был быстро свергнут. Однако в итоге американские военные не только не покинули Афганистан, а перегруппировались и развязали масштабный вооруженный конфликт, в который оказались вовлечены соседние с ним страны и союзные войска из десятков стран, включая силы НАТО. С 2001 года в Афганистане погибло более 2300 американских и около 450 британских солдат.

В Афганистане из тюрем выйдут 400 боевиков "Талибана"

По оценке высокопоставленных политиков и экспертов, путь к достижению мира в Афганистане обещает быть трудным, принимая во внимание то, как настойчиво стороны конфликта намерены отстаивать свою позицию. По словам Деборы Лайонс, специального представителя ООН в Афганистане, переговоры должны будут решить ряд серьезных вопросов, в первую очередь, на предмет того, какой свою страну хотят видеть сами афганцы. В преддверии ноябрьских президентских выборов в США президент Дональд Трамп надеется продемонстрировать прогресс в своем обещании прекратить американское вмешательство и вывести большую часть контингента, дислоцированного в Афганистане. Соединенные Штаты сократили численность своих войск, и к ноябрю ожидается, что в Афганистане будет находиться менее пяти тысяч американских военных, по сравнению с тринадцатью тысячами, размещенными в этой стране в начале года.

Переговоры должны были начаться в марте, но они неоднократно откладывались из-за споров по поводу обмена пленными, согласованного в февральской сделке между США и Талибаном, а также из-за роста насилия в Афганистане. И Кабул, и талибы постоянно выдвигали в адрес друг друга порою ультимативные требования. После нескольких месяцев на этой неделе наконец-то разрешился спор по поводу требования талибов об освобождении пяти тысяч заключенных, сообщает ВВС. Последние шесть талибов вышли на свободу из афганских тюрем в четверг и только после этого руководители движения подтвердили свое участие в переговорах.

В мире Ближний Восток Афганистан Операция НАТО в Афганистане

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